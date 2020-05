Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.05.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Trotz eines schwächeren Jahresauftakts habe AIXTRON die Prognosen für 2020 bestätigt. Mit dem Auftragsbestand im Rücken und einer Entspannung der Coronavirus-Situation dürfte die Gesellschaft Rückstand in den kommenden Monaten aufholen. Zu diesem Schluss kämen auch die Analysten.Die DZ BANK habe die Einstufung nach den Quartalszahlen auf "kaufen" mit einem fairen Wert je Aktie von 11,50 Euro belassen. Analyst Harald Schnitzer habe den starken Auftragseingang des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers hervorgehoben. Die bestätigte 2020er Prognose setze voraus, dass der Covid-19-Ausbruch für AIXTRON keine signifikanten Auswirkungen haben werde.Andrew Gardiner von der britischen Investmentbank Barclays komme zu einen ähnlichen Schluss: Der LED- und Chipindustrieausrüster habe zwar einen schwächeren Jahresstart beim Umsatz hinter sich, doch untermauere der starke Auftragseingang die Jahresziele des Unternehmens, so Analyst. Er habe die Einstufung daher auf "overweight" belassen.Auch die Deutsche Bank sehe noch einiges an Potenzial. AIXTRON habe die Gewinnerwartungen zwar verfehlt, sich allerdings hinsichtlich des unveränderten Jahresausblicks optimistisch gezeigt, so Analyst Uwe Schupp. So könnten Corona-Verzögerungen aufgeholt werden. Zudem sei der Auftragsbestand recht hoch. Schupp sehe die Aktie erst bei 12,50 Euro fair bewertet.Zudem gebe es Veränderungen auf der Führungsebene: AIXTRON bekomme einen Vorstandschef. Die neue Position werde das bisherige Vorstandsmitglied Felix Grawert ab dem 1. April 2021 übernehmen. Das bisher einzige andere Vorstandsmitglied, Bernd Schulte, werde einen Tag früher auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gehen. Außerdem solle der Vorstand um eine Position erweitert werden. Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats sei tätig, um die neue Position des Finanzvorstands kurzfristig zu besetzen. Zudem sei Jochen Linck zum Vorstandsmitglied bestellt worden, er werde die Position des Technikchefs spätestens zum 1. Dezember 2020 antreten. Zum 1. April 2021 solle er dann die Verantwortung für die Bereiche Entwicklung, Einkauf, Fertigung und Logistik, Qualitätsmanagement und IT übernehmen.An der Börse werde die Zukunft gehandelt, daher bleibe "Der Aktionär" weiter zuversichtlich. Wichtig für die Zukunft sei, dass sich der Auftragseingang weiter nachhaltig verbessere - und das bei einer entsprechenden Preisqualität. Dann dürfte auch die Marge wieder anziehen."Der Aktionär" sieht AIXTRON hier auf einem guten Weg und erwartet weiterhin, dass die Aktie weiter Kurs auf die 10-Euro-Marke und mehr nehmen wird, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.05.2020)