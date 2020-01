XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,84 EUR -0,47% (22.01.2020, 11:37)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,83 EUR -0,41% (22.01.2020, 11:56)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Bereitschaft der Kunden aus der Chipbranche, wieder mehr in ihre Produktionskapazitäten zu investieren, scheine wieder zu steigen. Damit dürfte sich auch die Marktlage für die Halbleiterausrüster verbessern. Das gelte auch für AIXTRON. Mittlerweile hätten im noch jungen Jahr vier Analysten (Bankhaus Lampe, Barclays, ODDO BHF und DZ BANK) ihr Kursziel angehoben. Würden die Analysten recht behalten und könne AIXTRON seinen Auftragseingang bei einer entsprechenden Preisqualität nachhaltig verbessern, dann dürften auch die Margen wieder anziehen.Mit den Hochstufungen im Rücken habe die AIXTRON-Aktie im laufenden Jahr bereits deutlich Boden gut gemacht. Knapp unter dem charttechnischen Widerstand bei 10,50 Euro sei das Papier in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Nach dieser Verschnaufpause dürfte der Widerstand einmal mehr attackiert werden. Rückenwind könnte es von weiteren Analystenstimmen geben. "Der Aktionär" erwarte ein Update von der Deutschen Bank, in der der Analyst seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 13 Euro mindestens bestätigen sollte.Gelinge das Kaufsignal, hätte die AIXTRON-Aktie viel Luft nach oben. Vor allem, wenn der Vorstand bei den nächsten Zahlen tatsächlich von einer Nachfragebelebung sprechen würde. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: