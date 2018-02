XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

14,56 EUR +6,63% (23.02.2018, 11:10)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

14,60 EUR +7,16% (23.02.2018, 11:25)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (23.02.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie stehe vor dem nächsten Kaufsignal. DER AKTIONÄR habe bereits mehrmals erklärt: Das Papier befinde sich auf Turnaround-Kurs. Im laufenden Jahr wolle AIXTRON die Restrukturierungsmaßnahmen fortsetzen und aktiv nach Partnerschaften suchen, um am Ende auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Den anstehenden Turnaround habe der TecDAX-Titel im abgelaufenen Jahr mit einem satten Kursplus von in der Spitze mehr als 370 Prozent honoriert.Im laufenden Jahr habe das Papier des Spezialmaschinenbauers bisher einen Gang rausgenommen. In den ersten Wochen sei der Aktienkurs in einer engen Range seitwärts gependelt. Dabei habe sich im Bereich um 13,40 Euro ein horizontaler Widerstand gebildet. Diese Marke sei in dieser Woche aber überwunden worden. Nun warte im Bereich um 15,17 Euro mit dem Verlaufshoch aus dem November 2017 die nächste Hürde. Werde auch diese Marke geknackt, sei der Weg für eine Trendfortsetzung geebnet. Nach unten sichere die horizontale Unterstützung bei 10,80 Euro ab. Falle der Aktienkurs unter diese Unterstützungslinie, sei mit einem Kursrückgang in Richtung acht Euro zu rechnen.Eine Entscheidung, in welche Richtung die Reise bei dem TecDAX-Titel gehe, bahne sich also an. Spätestens am 27. Februar mit der Veröffentlichung der 2017er-Zahlen und dem ersten Ausblick für 2018 werde sich zeigen, wie nachhaltig der Turnaround-Kurs sei und ob es zu einer Trendfortsetzung komme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: