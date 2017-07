ISIN AIXTRON-Aktie:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (20.07.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktien von AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) stehen derzeit hoch oben in der Gunst der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.7,60 Euro müsse man für den Titel derzeit auf den Tisch legen - so viel wie seit Anfang 2015 nicht mehr. Gehe es nach Deutsche Bank-Analyst Robert Sanders, sei das Potenzial damit noch nicht ausgereizt; er sehe den fairen Wert bei 8 Euro. Mit dem Kursziel stehe Sanders allerdings ziemlich alleine da. Laut den übrigen Analysten habe der Anteilschein seinen Zenit inzwischen bereits deutlich überschritten. Ob der Vertrauensvorschuss der Börse gerechtfertigt sei, werde sich in einer Woche zeigen. Dann öffnet AIXTRON seine Bücher, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2017)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:7,566 EUR +0,15% (20.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:7,576 EUR +0,36% (20.07.2017, 19:55)