Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, einen fairen Wert in Höhe von 27,50 EUR je Aktie ermittelt und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 24.05.2019)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - AGROB Immobilien-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019004, WKN: 501900, Ticker-Symbol: AGR).Die 1867 als Ziegelfabrik gegründete AGROB Immobilien AG sei nach dem Ausgliedern sämtlicher operativer Beteiligungsgesellschaften im Jahre 1992 in den Geschäftsfeldern Bestandsbewirtschaftung, Immobiliendienstleistungen und Projektentwicklung für den eigenen Bedarf tätig. Mit dem Betrieb eines Medien- und Gewerbeparks im Münchner Vorort Ismaning liege die strategische Ausrichtung auf der Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien, mit dem Schwerpunkt auf Medienunternehmen. Der AGROB Medien- und Gewerbepark verfüge aufgrund seines Schwerpunktes auf Mieter aus dem Bereich der Medienwirtschaft über einige stark spezialisierte Produktionsstudios, Sendeeinrichtungen sowie eine vollständige Glasfaserverkabelung des Geländes. Zu den Mietern würden dabei überregional bekannte Unternehmen wie zum Beispiel Antenne Bayern, SPORT 1, ARRI Rental Deutschland, PLAZAMEDIA, Janus TV, Constantin Medien AG, HSE 24 und aus dem Printbereich der Funke Zeitschriftenverlag (ehemals: WAZ Zeitschriftenverlag) zählen.Im Geschäftsjahr 2018 seien Umsatzerlöse in Höhe von 10,98 Mio. EUR erwirtschaftet worden (VJ: 11,36 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse sowie die Vermietungsquote (96,1%) seien somit auf einem hohen Niveau verblieben. Der Hauptgrund für den leichten Rückgang der Umsatzerlöse seien Teilrückgaben von Hauptnutzflächen durch die Plazamedia gewesen, welche bereits wieder hätten vermietet werden können. Darüber hinaus seien zahlreiche bestehende Mietverhältnisse verlängert worden.Parallel zum Umsatz habe sich das EBIT leicht auf 4,49 Mio. EUR reduziert (VJ: 4,83 Mio. EUR). Jedoch sei das Vorjahr auch durch positive Einmaleffekte geprägt gewesen. Mit einer EBIT-Marge in Höhe von 40,9% (VJ: 42,5%) habe die Marge über der durchschnittlichen EBIT-Marge der letzten fünf Jahre (40,6%) gelegen. Kostenseitig habe es insbesondere Verbesserungen im Bereich des Personalaufwands und des Finanzaufwands gegeben. Der Personalaufwand sei im Vorjahr höher ausgefallen, da zwischen Oktober und Dezember zwei Vorstände für die AGROB tätig gewesen seien und somit habe sich der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 31,9% auf 0,67 Mio. EUR verringert (VJ: 0,98 Mio. EUR). Der Finanzaufwand habe im Rahmen des anhaltenden Niedrigzinsniveaus und vor dem Hintergrund einer planmäßigen Tilgung weiter verbessert werden können und sei auf 1,54 Mio. EUR gefallen (VJ: 2,06 Mio. EUR).Die Guidance für das Geschäftsjahr 2019 liege bei einem Umsatz zwischen 10,4 und 10,9 Mio. EUR. Somit werde mit einem leichten Rückgang bzw. einer konstanten Entwicklung gerechnet. Basis der Umsatzguidance sei das Vorjahresergebnis sowie ein äußerst konservativer Ausblick. Daher würden die Analysten von Umsatzerlösen in Höhe von 10,90 Mio. EUR ausgehen. Insgesamt sollte der Standort von der Nähe zu München profitieren und gleichzeitig sehe das Management das Geschäftsjahr 2019 als ein Investitionsjahr für die Jahre 2020 und 2021 an. So könnten auslaufende Mietverträge im Anschluss zu höheren Konditionen weitervermietet werden, was mittelfristig zu höheren Umsatzerlösen führen könnte. Ergebnisseitig sollte mittelfristig eine leichte Skalierung eintreten und Margenverbesserungen erzielt werden. Investitionsbedingt würden die Analysten für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,99 Mio. EUR, bzw. 2,10 Mio. EUR in 2020 erwarten.Zukünftig sollte insbesondere der sinkende Finanzaufwand zu weiteren Ergebnisverbesserungen führen. Weiterhin zeige sich auch, dass die AGROB aktuell (40,0% Stämme; 46,1% Vorzüge) deutlich unter dem NAV gehandelt werde. Dennoch sähen die Analysten die Investitionen, um mittelfristig Umsatzsteigerungen zu erzielen, als maßgeblichen Erfolgsfaktor für den langfristigen Unternehmenserfolg an und würden diese Strategie als gut einschätzen.