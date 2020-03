Börse Frankfurt-Aktienkurs AGROB Immobilien-Aktie:

ISIN AGROB Immobilien-Aktie:

DE0005019004



WKN AGROB Immobilien-Aktie:

501900



Ticker-Symbol AGROB Immobilien-Aktie:

AGR



Kurzprofil AGROB Immobilien AG:



Die 1867 als Ziegelfabrik gegründete AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019004, WKN: 501900, Ticker-Symbol: AGR) ist nach dem Ausgliedern sämtlicher operativer Beteiligungsgesellschaften im Jahre 1992 in den Geschäftsfeldern Bestandsbewirtschaftung, Immobiliendienstleistungen und Projektentwicklung für den eigenen Bedarf tätig. Mit dem Betrieb eines Medien- und Gewerbeparks im Münchner Vorort Ismaning liegt die strategische Ausrichtung auf der Bewirtschaftung und Entwicklung von Gewerbeimmobilien, mit dem Schwerpunkt auf Medienunternehmen.



Der AGROB Medien- und Gewerbepark verfügt aufgrund seines Schwerpunktes auf Mieter aus dem Bereich der Medienwirtschaft über einige stark spezialisierte Produktionsstudios, Sendeeinrichtungen sowie eine vollständige Glasfaserverkabelung des Geländes. Zu den Mietern zählen namhafte überregional bekannte Unternehmen wie zum Beispiel Antenne Bayern, SPORT1, ARRI Rental Deutschland, PLAZAMEDIA, Janus TV, Constantin Medien AG, HSE24 und aus dem Printbereich der Funke Zeitschriftenverlag. Im AGROB Medien- und Gewerbepark sind über 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. (13.03.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - AGROB Immobilien-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Ende 2019 kam es bei der AGROB Immobilien AG (ISIN: DE0005019004, WKN: 501900, Ticker-Symbol: AGR) zu einem Wechsel des Großaktionärs, wie die Experten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News" berichten.Der Finanzinvestor Apollo Capital dürfte nun rund 81,4% der Stammaktien und 24,5% der Vorzugsaktien an AGROB halten. Die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2019 seien von Analysten des Researchhauses GBC als Beleg für das stabile Geschäftsmodell von AGROB gewertet worden. Der leichte Umsatzrückgang auf 5,36 Mio. Euro (Vj. 5,49 Mio. Euro) sei dabei durch Teilrückgaben von Mietflächen im Jahr 2018 verursacht. Für die meisten der betroffenen Flächen seien bereits neue Mieter gefunden worden, die nun einen marktkonformeren Mietzins zahlen sollten. Für 2019 gehe AGROB in seinem Ausblick von Umsatzerlösen in Höhe von 10,8 bis 11,0 Mio. Euro und einem EBITDA von 1,80 bis 2,00 Mio. Euro aus. Die endgültigen Zahlen würden im März veröffentlicht.Die GBC-Experten würden einen Jahresumsatz von 10,90 Mio. Euro genau in der Mitte dieser Range erwarten und für 2020 eine weitere Steigerung auf 11,01 Mio. Euro prognostizieren. Durch ein Modernisierungsprogramm, das sich auf 2,5 Mio. Euro belaufe und 2020 größtenteils abgeschlossen sein solle, komme es einerseits zu leichten Ergebnisbelastungen, andererseits werde die Basis für künftige Umsatzsteigerungen gelegt. GBC erwarte ein EBITDA in Höhe von 7,33 Mio. Euro im Jahr 2019 und 7,37 Mio. Euro im Jahr 2020. Die sukzessive Rückführung von Finanzverbindlichkeiten könnte mittelfristig zudem überproportionale Ergebnisverbesserungen bringen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AGROB Immobilien-Aktie: