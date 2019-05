Börse Stuttgart-Aktienkurs AGRARIUS-Aktie:

4,28 EUR +1,90% (23.05.2019, 14:15)



ISIN AGRARIUS-Aktie:

DE000A2BPL90



WKN AGRARIUS-Aktie:

A2BPL9



Ticker-Symbol AGRARIUS-Aktie:

AU2



Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von eigenen und gepachteten Ackerflächen. Der regionale Fokus der Aktivitäten liegt auf Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.



In Ergänzung offeriert die AGRARIUS AG institutionellen Investoren einen Agrar Investment Service rund um die Auswahl, die Bewertung, den rechtssicheren Kauf und die Verwaltung von Ackerflächen an. Auf Wunsch werden diese Flächen durch die AGRARIUS gepachtet und bewirtschaftet.



Das Management der in Bad Homburg v. d. H. ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 4.700 Hektar besten Ackerlands in Rumänien. Künftig sollen die Ackerflächen vergrößert und die Wertschöpfungskette erweitert werden. (23.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - AGRARIUS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) weiterhin spekulativ zu kaufen.Die Geschäftsergebnisse von AGRARIUS würden stark von den Wetterbedingungen abhängen. Das Jahr 2018 sei mit zunächst zu hohen Niederschlägen und einer sich anschließenden längeren Trockenperiode im rumänischen Anbaugebiet erneut eher schwierig gewesen. Umso erfreulicher sei es, dass das Unternehmen den Umsatz auf Basis einer um 26,8 Prozent auf 6.513 Hektar ausgeweiteten Anbaufläche um 45 Prozent auf 9,45 Mio. Euro habe ausweiten können. Einen positiven Einfluss dürfte dabei auch ein wachsendes B2B-Handelsgeschäft ausgeübt haben, während der Beitrag aus der Eigenmarke Ackerlust im Endkundenverkauf enttäuschend ausgefallen sei, so dass diese Aktivitäten nun eingestellt würden. Das Ergebnis habe dank des Umsatzsprungs kräftig verbessert werden können. EBITDA, EBIT und Nettogewinn hätten sich jeweils um ca. 1,2 Mio. Euro auf 1,3 Mio. Euro, 0,6 Mio. Euro und 0,2 Mio. Euro erhöht. AGRARIUS sei es damit gelungen, auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen profitabel zu wirtschaften.Der aktuelle Ausblick des Managements auf die Ernte in diesem Jahr sei positiv ausgefallen, zugleich würden die Preise leicht unter Vorjahr liegen. Steffen kalkuliere daher mit einem Umsatz unter dem Vorjahreswert. Der Gewinn könnte trotzdem zunehmen, da sowohl die Anlaufkosten für neue Flächen aus dem Jahr 2018 als auch die Belastungen aus dem Ackerlust-Geschäft abnehmen dürften.Für die Jahre danach kalkuliere Steffen mit einem moderaten Wachstum und weiteren Margenverbesserungen, da ein weiterer vorsichtiger Ausbau der Anbaufläche zusätzliche Skaleneffekte verspreche. Daraus resultiere ein fairer Wert von 7,40 Euro je Aktie, der somit weit über dem Börsenkurs liege. Letzterer habe in den letzten Jahren unter der (wetterbedingt) hohen Volatilität der Geschäftsergebnisse und einzelnen Verlustperioden gelitten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AGRARIUS-Aktie: