Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von eigenen und gepachteten Ackerflächen. Der regionale Fokus der Aktivitäten liegt auf Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.



In Ergänzung offeriert die AGRARIUS AG institutionellen Investoren einen Agrar Investment Service rund um die Auswahl, die Bewertung, den rechtssicheren Kauf und die Verwaltung von Ackerflächen an. Auf Wunsch werden diese Flächen durch die AGRARIUS gepachtet und bewirtschaftet.



Das Management der in Bad Homburg v. d. H. ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 4.700 Hektar besten Ackerlands in Rumänien. Künftig sollen die Ackerflächen vergrößert und die Wertschöpfungskette erweitert werden. (23.11.2017/ac/a/nw)



Schwierige Wetterbedingungen im Sommer, der in der Anbauregion von AGRARIUS sehr heiß und niederschlagsarm ausgefallen sei, hätten dem Unternehmen einen Rückschlag beschert. Im laufenden Geschäftsjahr werde voraussichtlich nur das untere Ende der Umsatzzielspanne von 6 bis 6,5 Mio. Euro erreicht, statt eines Gewinns dürfte ein Verlust von ca. 400 Tsd. Euro erwirtschaftet werden. Der volatile Wettereinfluss verdecke aber zahlreiche strukturelle Fortschritte.Das Unternehmen habe die Kapazitäten in Rumänien mit einer Übernahme in 2016 erweitert und sei in den Getreidehandel eingestiegen. Zudem werde der Anbaumix aufbauend auf den Erfahrungen der letzten Jahre weiter optimiert und die Anbaufläche gesteigert, im laufenden Jahr um weitere 5 Prozent auf etwa 5.400 Hektar. Und schließlich sei der Gesellschaft der Einstieg in den Verkauf von Endprodukten unter dem Label Ackerlust gelungen, worin Steffen erhebliches Wachstumspotenzial sehe. In einem Jahr mit normalen Wetterbedingungen sollte sich das entsprechend positiv in den Zahlen niederschlagen.In Reaktion auf die enttäuschenden Resultate in 2017 habe der Analyst das künftige Wachstum aber nun etwas vorsichtiger modelliert. Der von ihm ermittelte faire Wert liege mit 9,00 Euro je Aktie trotzdem weit über dem aktuellen Kurs und signalisiere eine deutliche Unterbewertung.Börsenplätze AGRARIUS-Aktie: