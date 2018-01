Xetra-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

14,60 EUR +0,27% (24.01.2018, 13:44)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs AFG Arbonia Forster-Aktie:

17,00 CHF -0,58% (24.01.2018, 15:51)



ISIN AFG Arbonia Forster-Aktie:

CH0110240600



WKN AFG Arbonia Forster-Aktie:

A1CUXD



Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

ANGA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol AFG Arbonia Forster-Aktie:

AFGN



Kurzprofil AFG Arbonia Forster Holding AG:



AFG Arbonia Forster (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN) ist ein international tätiger Bauausrüstungskonzern. Das Unternehmen ist auf Produkte und Lösungen für Hülle und Innenraum von Gebäuden fokussiert. Im Rahmen der Umstrukturierung der Gesellschaft sind die Kerngeschäftsaktivitäten bis Ende 2013 in den Divisionen Heiztechnik und Sanitär, Fenster und Türen, Profilsysteme, Oberflächentechnologie und Küchen gruppiert. Ab 1. Januar 2014 ist AFG Arbonia Forster in die Divisionen Gebäudehülle, Gebäudesicherheit, Oberflächentechnologie und AFG Küchen strukturiert.



Die Geschäftseinheit Kühltechnik wurde im Februar 2013 an die Metall Zug AG verkauft. Im Juni 2013 wurde die Business Unit Forster Präzisionsstahlrohre an den Automobilzulieferer Mubea verkauft. Mit der Eröffnung einer Kupferschmiede im Jahr 1874 legte F. J. Forster den Grundstein für die AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Heute unterhält der Konzern 18 Produktionsstätten in Europa, den USA und China und ist mit über 50 Vertriebsgesellschaften sowie Vertretungen und Partner in über 70 Ländern präsent. Der Hauptsitz ist in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz). (24.01.2018/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - AFG Arbonia Forster-Aktienanalyse von Analyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die AFG Arbonia Forster-Aktie (ISIN: CH0110240600, WKN: A1CUXD, Ticker-Symbol: ANGA, SIX Swiss Ex: AFGN) von 15 auf 16,50 CHF.Verbesserte Wachstumsdynamik: Arbonias org. Wachstum habe sich in 2H17 auf +5% (1H17: -1,8%), gestützt durch eine günstige Vergleichsbasis, Kapazitätssteigerungen und Preiserhöhungen, verbessert. Wenn der günstige Bautrend auf den Hauptmärkten anhalte, rechne Pomrehn für die Sparten Building Technology und Doors auch im GJ18 mit einem Wachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Bereich, während Windows mindestens tief einstellig zulegen dürfte.Margenentwicklung wohl weiterhin gedämpft: Während sich Arbonias Wachstumsdynamik allmählich verbessere, werde sich dies wohl kaum vollständig in höheren Margen niederschlagen - zu hoch seien aktuell die Anlauf- und Personalkosten, die Rohstoffpreise sowie der Konkurrenzdruck auf dem Fenstermarkt.GJ18-Ziele müssten noch angepasst werden: Nach der Veräusserung des hoch profitablen Condecta-Geschäfts und angesichts der steigenden Rohstoff- und Personalkosten in Osteuropa werde Arbonia im kommenden Monat seine GJ18-Ziele wohl nach unten korrigieren. Pomrehn rechne hier noch mit einem EBITDA von über CHF 120 Mio. (bisher: CHF 150 Mio.).Bernd Pomrehn, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die AFG Arbonia Forster-Aktie bestätigt. (Analyse vom 24.01.2018)Börsenplätze AFG Arbonia Forster-Aktie: