AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) ist ein in Großbritannien ansässiges industrielles Brennstoffzellen-Stromunternehmen. Das Unternehmen entwickelt alkalische Brennstoffzellensysteme, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Das Unternehmen installiert, besitzt, betreibt und wartet alkalische Brennstoffzellen-Kraftwerksprojekte. Es operiert durch die Entwicklung des Brennstoffzellensegments. (18.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) unter die Lupe.Die AFC Energy-Aktie habe die Abwärtsdynamik hinter sich gelassen und strebe nach neuen Rekorden. Noch vor einem Monat habe sie wie viele andere Wasserstoff-Titel am Boden gelegen. Das Comeback des Titels stelle bisher die Kursentwicklung der Konkurrenz in den Schatten. Und jetzt werde es erst richtig spannend.Anleger mit Wasserstoff-Papieren im Depot hätten im noch jungen Jahr ein Wechselbad der Gefühle durchlaufen. Zum Jahreswechsel hätten viele Aktien in dem Sektor noch neue Rekorde aufgestellt. Dann sei aber der heftige Einbruch auf breiter Front gekommen. So auch bei AFC Energy: Die Aktie habe zum Jahreswechsel ein Allzeithoch bei 0,944 GBP erreicht. Im Anschluss sei es im Sturzflug auf ein Mehrmonatstief bei 0,403 GBP gegangen. Ein Minus von 55% in nur 47 Handelstagen.Wer die Nerven behalten habe, sei belohnt worden. Nach dem Tief Anfang März habe sich die AFC Energy-Aktie zügig erholt und habe um über 77% zulegen können. Der Abwärtstrend sei von einem dynamischen neuen Aufwärtstrend abgelöst worden. Die Aktie stehe kurz davor, ein neues technisches Kaufsignal auszulösen, sobald sie den Widerstand bei 0,749 GBP übersteige. Durch die kurzzeitigen Gewinnmitnahmen Anfang April habe der Kurs im gesunden Maße konsolidiert, sodass der RSI-Indikator wieder moderat mit einem Wert von 64 taxiere. Gute Voraussetzungen für weiter steigende Kurse in Richtung Allzeithoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AFC Energy-Aktie: