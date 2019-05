Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:



Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,06 EUR -0,84% (20.05.2019, 11:33)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,08 EUR +0,14% (20.05.2019, 11:31)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (20.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, nimmt die Coverage für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) auf.ADVA sei eines der führenden Unternehmen im Bereich der Netzwerktechnik und vertreibe seine Produkte und Lösungen weltweit. Durch Zukäufe, Technologieentwicklungen und -erweiterungen sehe der Analyst ADVA sehr gut positioniert, um vom steigenden Investitionstrend (CAGR von mehr als 12% p.a.) in Netzwerkinfrastruktur zu profitieren. Die Notwendigkeit zur Investition entstehe durch aktuelle Technologieeinführungen im Bereich des Internet-of-Things (IoT) zusammen mit der Digitalisierung sowie die Einführung von 5G als Kommunikations- bzw. Mobilfunkstandard.Im ersten Quartal 2019 habe ADVA sowohl die Umsätze als auch die Profitabilität steigern können. Der Umsatz sei um 6,3% YoY auf 128,2 Mio. EUR gestiegen. Das EBIT habe sich um 1,3 auf 0,8 Mio. EUR (0,7% EBIT Marge) verbessert.Q1-19 knüpfe damit an die positive Entwicklung der letzten fünf Quartale an. Der Vorstand habe die Umsatz-Guidance für das Gesamtjahr 2019 mit einem Umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich bei einem Pro-forma operativen Ergebnis über 2018 bei einer mittleren, einstelligen Marge bestätigt. Der Analyst gehe davon aus, dass ADVA einen Gesamtumsatz von 540 Mio. EUR (+7,6% YoY) mit einem EBIT von 22,7 Mio. EUR (4,2% EBIT Marge) erzielen werde. Für die Folgejahre sehe er einen kontinuierlichen Anstieg im Umsatz und erwarte für die EBIT-Marge eine stetige Verbesserung hin zu 5,9% (2022e).Für die Ableitung des fairen Werts von ADVA verwende der Analyst ein DCF Modell und setze sein Kursziel auf 7,20 EUR. Dies entspreche einem PE 2019e von 24,1x und für 2020e von 17,2x.Felix Lutz, Analyst von FMR Research, initiiert seine Coverage zu ADVA Optical Networking SE mit einer "neutral"-Empfehlung. (Analyse vom 20.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.