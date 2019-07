XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (11.07.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking: Übernahme in der Branche sorgt für Fantasie - AktienanalyseMit den Zahlen zum ersten Jahresviertel 2019 hat der Netzwerkausrüster ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) enttäuscht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dass die Monate Januar bis März traditionell die schwächsten bei den Münchnern seien, habe die Börsianer nicht wirklich interessiert: Sie hätten die Aktie auf Talfahrt geschickt. Mit Spannung würden daher nun die Zahlen zum zweiten Quartal am 25. Juli erwartet. ADVA habe einen Umsatz zwischen 130 Mio. und 140 Mio. Euro und eine operative Marge zwischen 2,0 und 5,0 Prozent vorhergesagt. Sollte die Gesellschaft am oberen Ende der Spannen herauskommen oder sogar darüber landen, sei mit deutlich positiven Impulsen für den Aktienkurs zu rechnen.Für Fantasie sorge zudem die jüngste Übernahme in der Branche: Der US-Netzwerkriese Cisco wolle Acacia Communications schlucken. Dazu würden 70 Dollar je Aktie in bar geboten. Das entspreche einem Aufschlag von 46 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages. Das Transaktionsvolumen betrage 2,84 Mrd. Dollar. Acacia entwickle und produziere Glasfaser-Komponenten zur Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung. Zu den Kunden würden insbesondere Telekommunikationsnetzbetreiber und Betreiber von großen Datenzentren zählen. Damit seien die Amerikaner mit ADVA durchaus vergleichbar, wobei die Deutschen sogar etwas größer seien. Die beiden Unternehmen seien zudem Kooperationspartner.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: