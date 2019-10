Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (24.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hält an der Kaufempfehlung für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) fest.ADVA Optical habe vorbörslich Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Der Netzwerkausrüster könne ein solides Ergebnis vorweisen. Der Aktienkurs sei am Donnerstag mit einem Aufwärtsgap gestartet. Im Gespräch mit "Der Aktionär" habe Finanzvorstand Ulrich Dopfer verraten, warum das SDAX-Mitglied trotzdem nicht so richtig glänzen könne.Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei der Umsatz um 14,4 Prozent auf 144,3 Millionen Euro gestiegen. Das Proforma-Betriebsergebnis liege bei 7,4 Millionen Euro. Im vierten Quartal rechne das Unternehmen mit ähnlichen Werten.Negativ: Das Betriebsergebnis habe zwar gegenüber dem zweiten Quartal (2,5 Millionen Euro) auf 3,2 Millionen Euro gesteigert werden können. Im Vorjahresquartal habe ADVA allerdings noch 5 Millionen Euro erzielen können.ADVA verlege derzeit einen Teil seiner Produktion aus China in andere Länder.Die Profitabilität bleibe kurzfristig unter Druck. Vorbörslich habe die ADVA-Aktie gut vier Prozent im Plus gelegen, dann seien jedoch am Vormittag Gewinnmitnahmen gefolgt.Da die Geschäfte bei ADVA grundsätzlich gut laufen, hält "Der Aktionär" an seiner Anfang September ausgesprochenen Kaufempfehlung fest und traut der Aktie in den kommenden Quartalen deutlich höhere Kurse zu, so Lars Friedrich. (Analyse vom 24.10.2019)