Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (25.02.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking: Die Perspektiven verbessern sich - AktienanalyseWenn ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) am heutigen Donnerstag zur Bilanzpressekonferenz lädt, wird es spannend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn trotz des schwierigen Marktumfelds habe der Münchner Netzwerkausrüster 2020 mit einem Umsatz von 565 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis von 6 Prozent des Umsatzes seine Jahresprognose erreicht und zudem eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre der Firmenhistorie erwirtschaftet. Als Spezialist für optische Übertragungstechnik mit Lösungen im Bereich sicherer Datenübertragung profitiere ADVA davon, dass die Pandemie die Sichtweise auf die Bedeutung von Netzinfrastruktur stark verändert habe. Politik und Wirtschaft hätten erkannt, dass eine leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur in Zeiten von Home-Office, Videokonferenzen und virtueller Zusammenarbeit für Volkswirtschaften und Unternehmen überlebenswichtig sei.In diesem Zusammenhang hätten sich auch die Kriterien bei der Auswahl der Netzausrüster verändert. Die Aspekte Sicherheit und Vertrauen hätten enorm an Bedeutung gewonnen. Infolge der höheren Wertschätzung sowie gestiegener Sicherheitsbedenken würden zahlreiche Hersteller speziell aus Fernost inzwischen aus den westlichen Netzen zurückgedrängt. In Europa erlebe sogar das alte Gütesiegel "Made in Germany" eine Renaissance. Die Technologien von ADVA seien hervorragend auf die globalen Megatrends Cloud und Mobilität, Home-Office und mobiles Arbeiten, industrielle Anwendungen und 5G abgestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: