Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,37 EUR -3,48% (08.10.2018, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

6,35 EUR -2,98% (08.10.2018, 12:53)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (08.10.2018/ac/a/nw)







Martinsried/München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd stockt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ADVA Optical Networking SE deutlich auf:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd setzen ihre Short-Attacke gegen die Aktien des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) fort.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 04.10.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,07% auf 1,19% der Aktien der ADVA Optical Networking SE gesteigert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den ADVA Optical Networking SE-Aktien:1,19% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (04.10.2018)0,52% Wellington Management Company, LLP (12.09.2017)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der ADVA Optical Networking SE: mindestens 3,80%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.