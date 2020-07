(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (28.07.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von FMR Research:Felix Lutz, Analyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF).Außer niedrigeren Kosten aufgrund der reduzierten Reisetätigkeit und dem Kostensenkungsprogramm habe das Management die Dollarschwäche (Kosten überwiegend in USD) und einen guten Produktmix für die hohe Profitabilität angeführt; die 10 Mio. Euro, welche erst in Q2 als Umsatz hätten realisiert werden können, hätten ebenfalls eine hohe Marge geliefert.Erneut hätten Aufträge (Wert ca. 15 Mio. Euro) um ein Quartal in Q3 geschoben werden müssen, welche aufgrund des Produkt-Mix eine niedrigere Marge liefern würden. Förderlich für weiteres Umsatzwachstum YoY sollten zudem stabile Auftragseingänge in Q2 sein. Da der normale Betrieb nach den Sommerferien langsam wieder hochgefahren werde, könnten die Margen vom hohen Niveau in Q2 etwas zurückgehen.Das Management sehe, trotz der Chancen im Markt, aktuell noch folgende Risiken, welche eine genaue Prognose für das Gesamtjahr für sie nicht möglich machen würden: i/ mögliche Engpässe der Lieferketten; ii/ eventuell weniger Umsätze mit Communications Service Providers (CSPs) in H2 aufgrund hoher Investitionen in H1; iii/ möglicherweise Kürzungen bei Budgets von Großunternehmen. Die mögliche, V-förmige Erholung der Wirtschaft nach COVID-19 werde inzwischen ausgeschlossen.Felix Lutz, Analyst von FMR Research, belässt sein Kursziel bei 6,70 Euro und seine Empfehlung bei "halten". (Analyse vom 28.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: