ADVA sei in jedem Fall wieder voll da. Die Aktie habe sich binnen 12 Monaten um 35% verteuert, während die Märkte stark Federn gelassen hätten. Nach der jüngsten starken Kursentwicklung raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse bei der ADVA Optical Networking-Aktie die Gewinne weiter laufen zu lassen. (Analyse vom 21.03.2019)



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (21.03.2019/ac/a/nw)



ADVA habe 2018 einen Umsatz von 502 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 4,6% erzielt. Berichtet worden sei ein EBIT von 15 Mio. Euro und netto sri ein Gewinn von 9,7 Mio. Euro erzielt worden. Das Zahlenwerk für das Jahr 2018 habe im Wesentlichen innerhalb der Erwartungen der Aktienexperten gelegen. Positiv anzumerken sei, dass ADVA die Margen steigern könne. Die bereinigte EBIT-Marge habe im Q4 bei über 6% gelegen und damit sogar eher am oberen Ende der eigenen Prognosebandbreite des Managements von 3 bis 7%.Hervorzuheben sei zudem, dass ADVA beim Free Cashflow wieder auf Spur sei. Dieser habe 2018 bei rund 12 Mio. Euro gelegen und damit sogar leicht besser als von den Aktienexperten erwartet. Die Nettoverschuldung habe von 38,7 auf 26,8 Mio. Euro erheblich reduziert werden können. Nach einem sehr enttäuschenden Jahr 2017 sei ADVA wieder voll zurück. Daran hätten die Aktienexperten nie gezweifelt, obwohl sie ihre Kaufempfehlungen für die Aktie vor allem nach der Gewinnwarnung im Sommer 2017 teilweise schon absurde Kritik eingebracht habe. Die Hunde würden bellen, aber die Karawane ziehe wieder. Es sei bei ADVA schon immer die beste Idee gewesen, das Papier zu kaufen, wenn es knalle, statt zu kaufen, wenn alle Investoren und Analysten jubeln würden. So sei es auch dieses Mal gewesen.Für das 1. Quartal habe Firmenchef Brian Protiva einen Umsatz von 124 bis 134 Mio. Euro in Aussicht gestellt sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 0 und 4% vom Umsatz. Traditionell starte ADVA meist verhalten in ein neues Geschäftsjahr, weshalb die Aktienexperten mit der Prognose für Q1 nicht einmal unzufrieden seien. Für das Gesamtjahr rechne der CEO mit einem Wachstum im oberen, einstelligen Prozentbereich. Die bereinigte EBIT-Marge werde sich im mittleren, einstelligen Prozentbereich bewegen. Damit werde ADVA in 2019 die Gewinne zwar weiter steigern, eine nennenswerte Steigerung der Marge im Vergleich zum Vorjahr bedeute das aber erst einmal nicht. Hier hätten die Aktienexperten sich schon etwas mehr erwartet. Wie Protiva im Hintergrundgespräch mit der "Vorstandswoche.de" mitgeteilt habe, hänge die weitere Margensteigerung am Umsatzwachstum. Dass sich die Margen in 2019 nicht besser entwickeln liege vor allem auch an wieder höheren Investitionen als im Vorjahr, das um auch mittelfristig wieder zweistellig wachsen zu können. Weiteres Ziel in 2019 sei zudem, die Nettoverschuldung weiter zu senken. "Spätestens 2020 wollen wir wieder über ein Nettoguthaben verfügen."Insgesamt blicke der Anbieter von offenen Netzlösungen für die Bereitstellung von Cloud- und Mobilfunkdiensten auf eine robuste Nachfrage. Konjunkturelle Sorgen habe Protiva derzeit zumindest nicht. Egal auch zu welcher Art Brexit es nun auch kommen möge, ADVA habe sich dafür schon entsprechend vorbereitet. "Wir beschäftigen mehr als 100 Leute in England und erzielen rund 15% unseres Umsatzes dort. Kommt es dort nicht zu einer harten Rezession, erwarten wir keine negativen Auswirkungen auf unser Geschäft." Hauptkunde in England sei weiterhin British Telecom, die aber inzwischen weniger als 10% zum gesamten Umsatz der Gruppe beitrage.Infinera habe CenturyLink als Kunden verloren. Hier stelle sich die Frage, ob ADVA in der neuen Konstellation mit Level 3 nicht deutlich mehr Umsatz machen könne. "Ich halte das weiterhin für möglich. Wir haben die erste Welle jedenfalls überlebt, aber sind noch nicht ganz da, wo wir sein wollen und können." Im ersten Schritt habe sich der fusionierte Konzern nach dem Rauswurf von Infinera erst einmal für Ciena als Hauptlieferanten entschieden. ADVA sei aber weiterhin mit ihren Lösungen gut dabei. Gute Fortschritte mache Protiva bei der eigenen Software Ensemble. Seien es zunächst mit Colt und Verizon zwei Kunden gewesen, seien es jetzt schon acht. "Wir erzielen die ersten Erfolge und haben mit einem großen Öl- und Gaskonzern auch erstmals einen Kunden gewonnen, der nicht in der Telekommunikationsbranche aktiv ist. Für das Jahr 2019 könnte Ensemble zwischen 5 und 10 Mio. Euro zum Umsatz beisteuern. In einigen Jahren hält der CEO auch Umsatzpotenziale von 50 Mio. Euro für darstellbar. Spätestens dann geht‘s bei ADVA mit den Margen durch die Decke. Eine positive Entwicklung macht das Unternehmen auch bei der Gewinnung von Kunden der Big Five US-Firmen. (Apple, Microsoft, Amazon, Google und Facebook). Wir haben inzwischen Nummer 4 gewonnen." Die Aktienexperten würden meinen, dass es sich hierbei um Google handele, die ein Produkt von Oscilloquartz nutzen würden. Das würden die Aktienexperten zumindest amerikanischen Online-Diensten entnehmen, was Protiva nicht habe kommentieren wollen.ADVA sei auch ein Profiteur der Einführung des neuen Mobilfunk-Standards 5G. "Das wird in der Tat unser Geschäft treiben und für weiteres Wachstum der Nachfrage sorgen, wenn die Bandbreite steigt und die Netzbetreiber investieren müssen." Eine Sonderkonjunktur sehe Protiva wegen 5G für ADVA aber erst einmal nicht. "Vielleicht später. Wenn auch Firmenkunden in entsprechende Infrastrukturprodukte investieren. Die Chance für eine massive Ausweitung des Geschäfts durch 5G haben wir. Ich möchte derzeit dafür aber keine Hoffnungen wecken."Keine Hoffnungen habe Protiva auch bezüglich einer Übernahme machen wollen. Die Konsolidierung der Branche setze sich weiter fort. ADVA sei als wesentlicher Player in Europa sicherlich für US-Unternehmen spannend. Favorit sei nach Meinung der Aktienexperten Ciena. "ADVA würde auch zu anderen Firmen gut passen. Da habe ich gar keinen Zweifel." Nach eigenen Angaben sei Protiva nicht aktiv auf der Suche nach einem Aufkäufer. "Wir machen Schritt für Schritt unser Geschäft und entwickeln uns nach vorne. Je größer wir werden, desto spannender werden wir auch für andere Player in unserem Sektor. Mein Ziel ist, in einigen Jahren die Umsatzmilliarde zu erreichen. Dann kann uns ein anderes Unternehmen gerne kaufen", so Protiva. Amtsmüde scheine der CEO jedenfalls nicht zu sein. "ADVA macht mir mehr Spaß denn jemals zuvor."