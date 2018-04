Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

5,75 EUR +3,05% (27.04.2018, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

5,75 EUR +2,22% (27.04.2018, 10:09)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (27.04.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von Investmentanalyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Q1/2018 so bescheiden wie avisiert: Mit dem erzielten Umsatz von 120,5 Mio. EUR und der operativen Marge von 1,9% habe ADVA seine Prognosen (Umsatz: 115 bis 130 Mio. EUR; EBITA-Marge: -1 bis +4%) erreichen können. Immer noch wirke sich der Wegfall eines Großkunden in den USA in Form fehlender Umsätze deutlich negativ aus. ADVA habe zwar mit Kostensenkungsmaßnahmen gegengesteuert, auf der Ertragsentwicklung hätten aber auch mit der Übernahme von MRV einhergehende Negativfaktoren wie die Bereinigung des Produktportfolios gelastet.Die ausbleibenden Orders des US-Kunden würden die Umsatzentwicklung im Jahresvergleich im laufenden Q2/18 letztmalig bremsen. Dies spiegele sich auch in der Guidance des Unternehmens mit 120 bis 135 Mio. EUR Umsatz bzw. -17 bis -6% yoy wider. Ab Q3/2018 rechne Maier allerdings mit Umsatzzuwächsen im zweistelligen Bereich. Dies beruhe auch auf zwar auslaufenden, aber noch ersichtlichen Konsolidierungseffekten aus der MRV-Übernahme, doch zunehmend auch auf genutzten Crosssellingchancen bei MRV-Kunden und Absatzerfolgen insgesamt mit dem bestehenden Produktportfolio rund um die Themen Cloud, Ethernet Access und Synchronisation.Der Analyst erachte das Produktportfolio von ADVA für kompetitiv. So erscheine ihm in 2018 trotz eines schwachen ersten Halbjahres ein insgesamt moderates Umsatzplus möglich (LBBWe: +1,5%). Die zu erwartenden positiven Effekte aus den Kostensenkungsmaßnahmen sollten eine deutlichere Erholung auf Ertragsebene ermöglichen. Die Margenguidance für das operative Ergebnis (EBITA Non-IFRS) in 2018 mit "mid-single-digit" avisiere (LBBWe: 4,7%) dementsprechend ein deutliches Plus gegenüber 2017.Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, hebt sein Kursziel von 6,00 EUR auf 7,00 EUR und sein Rating für die ADVA Optical Networking-Aktie von "halten" auf "kaufen" an. Als größtes Risiko für seinen Investmentcase erscheine ein weiterer Orderstop eines Großkunden. (Analyse vom 27.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link