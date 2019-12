XETRA-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (12.12.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADO Properties: Übertriebener Kurssturz - AktienanalyseEiner der Hauptleidtragenden des geplanten Berliner Mietendeckels ist ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Kein Wunder: Das Portfolio des Wohnungsunternehmens befinde sich zu mehr als 90 Prozent in der Hauptstadt. Entsprechend habe der Aktienkurs in den vergangenen Monaten unter Druck gestanden. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch habe der Titel in der Spitze um 37,5 Prozent nachgegeben und sich bislang kaum erholt. Doch nun würden sich die Zeichen mehren, dass der Kurssturz übertrieben sei. Schließlich dürfte der Mietendeckel in seiner jetzigen Form vor den Gerichten kaum Bestand haben. Sogar nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums verstoße er gegen das Grundgesetz. Abgesehen davon sei ADO operativ auf Kurs. Die Mieterträge seien in den ersten neun Monaten 2019 um knapp acht Prozent auf 107,5 Mio. Euro gestiegen, und die Leerstandsquote sei auf ein Rekordtief gesunken.Zudem sei ADO der Verkauf von 23 Objekten mit circa 5.800 Wohneinheiten für 580 Mio. Euro an das lokale Wohnungsunternehmen Gewobag gelungen. "Die Gesellschaft prüft verschiedene Optionen für die Verwendung der Verkaufserlöse, unter anderem die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten, den Erwerb weiterer Immobilienportfolien und die Verwendung für allgemeine Unternehmenszwecke", habe ADO Properties mitgeteilt. Auch über eine hohe Sonderdividende werde spekuliert. Das sowie der große Abschlag zum inneren Wert von fast 62,50 Euro würden die Aktie sehr interessant machen.Gut möglich, dass der Titel in den letzten Dezember-Tagen im Zuge von Window-Dressing-Maßnahmen noch einmal abverkauft wird, aber Anfang kommenden Jahres zu einer Aufholjagd ansetzt, so Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2019)Börsenplätze ADO Properties-Aktie: