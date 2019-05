Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) nach wie vor zu kaufen.Das erste Quartal 2019 sei mit einem Umsatz von 14,8 Mio. Euro und einem Überschuss von lediglich 0,2 Mio. Euro weit unter den Vorjahreswerten ausgefallen, was vor allem auf die um mehr als die Hälfte geringeren Erlöse aus dem Verkauf von Vorratsimmobilien zurückzuführen sei. Dahinter verstecke sich allerdings keine Absatzschwäche, sondern die normale unterjährige Schwankung der Einnahmen in Abhängigkeit vom Vertriebsrhythmus.Anders als im Vorjahr werde 2019 das Gros der Verkäufe und vor allem deren Umsatzwirksamkeit ins zweite Halbjahr fallen, weswegen die Zahlen des ersten und wohl auch des zweiten Quartals für die Abschätzung der Gesamtjahreszahlen diesmal eine nur unbedeutende Rolle spielen würden. So habe ACCENTRO mitgeteilt, dass per Ende April bereits ein Verkaufsvolumen von rund 30 Mio. Euro beurkundet worden sei, das aber größtenteils erst im dritten Quartal in den Erlösen sichtbar werde.Grundsätzlich zeige sich das Unternehmen mit der Entwicklung deswegen zufrieden, berichte von einer weiterhin regen Nachfrage und von stabilen Margen, und habe ungeachtet der Q1-Zahlen seine Prognose für 2019 bestätigt.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sieht für die ACCENTRO Real Estate-Aktie, die gegenwärtig unterhalb ihres NAV (inkl. der stillen Reserven im Vorratsvermögen) notiert, deswegen ein attraktives Chance-Risiko-Profil und bestätigt sein Urteil "buy". Das Kursziel werde von 11,50 Euro auf 11,60 Euro erhöht. (Analyse vom 08.05.2019)