Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

7,65 EUR -0,65% (20.12.2019, 11:06)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (20.12.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).Am Mittwochabend habe das Unternehmen den Verkauf einer Wohnanlage im Berliner Umland gemeldet. Die Häuser würden sich im brandenburgischen Blankenfeld-Mahlow befinden. Die rund 16 Tsd. qm mit 206 Wohnungen seien an einen institutionellen Investor für einen Preis von 43,5 Mio. Euro verkauft worden. Mit dieser Transaktion kurz vor Jahresende werde das Unternehmen das Geschäftsjahr mit einem EBIT über den Erwartungen abschließen. Bisher habe ACCENTRO ein niedriges zweistelliges prozentuales Wachstum im EBIT gegenüber dem Vorjahreswert von 32,9 Mio. Euro erwartet, also von mindesten 36 Mio. Euro. Nunmehr werde von einem EBIT von über 40 Mio. Euro ausgegangen, was ein neues Rekordlevel für das Unternehmen bedeuten würde.Ihre Erwartung, welche die Analysten bereits nach der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen erhöht hätten, habe bisher bei 38,5 Mio. Euro und somit unter der neuen Guidance des Unternehmens gelegen. Ihre neue Erwartung liege bei einem EBIT von 40,6 Mio. Euro für das Gesamtjahr. Das Unternehmen habe ebenfalls angegeben einen Gesamtumsatz von leicht über 140 Mio. Euro für 2019 zu erzielen.Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, bestätigen ihr 10,00 Euro Kursziel für ACCENTRO und bestätigen ihr "buy"-Rating für die ACCENTRO Real Estate-Aktie. (Analyse vom 20.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link