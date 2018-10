Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (23.10.2018/ac/a/nw)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S).In der vergangenen Woche, am 15. Oktober, habe das Unternehmen den Beschluss einer Barkapitalerhöhung von bis zu 1,6 Millionen neuer Aktien bekannt gegeben. Nur einen Tag später, am 16. Oktober, sei die Kapitalmaßnahme bereits erfolgreich abgeschlossen worden. Aufgrund der hohen Nachfrage sei das Volumen auf 2,12 Millionen Aktien erhöht worden, welche bei einem Platzierungspreis von 9,50 Euro je Aktie zu einem Emissionserlös von über 20 Mio. Euro für die Gesellschaft geführt habe. Das neue Kapital solle für das weitere Wachstum des Unternehmens durch neue Zukäufe zum Privatisierungsportfolio verwendet werden. Das Portfolio habe zum Halbjahr bei rund 310 Mio. Euro bzw. 2.375 Einheiten gelegen. Seitdem habe ACCENTRO bereits weitere 336 Wohneinheiten beurkundet, welche im laufenden Schlussquartal übertragen werden sollten. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung würden die Analysten von SRC Research auch bis zum Jahresende noch von weiteren Zukäufen ausgehen.Der Free Float des Unternehmens sei sehr niedrig und die Analysten von SRC Research hätten eine entsprechende Erhöhung durch z.B. eine Kapitalerhöhung innerhalb der nächsten Monate erwartet. Deshalb würden sie die nun erfolgte Maßnahme als sehr positiv sehen, da sich daraus der Free Float von bisher 6% auf über 12% erhöht habe. Auch wenn sie hier noch weiteres Verbesserungspotenzial sehen würden, sei die Aktie nun attraktiver für Investoren, da sich Liquidität erhöht habe und die Volatilität sich verringern sollte.Mit den stetigen Zukäufen zum Privatisierungsportfolio im laufenden Geschäftsjahr und dem jüngsten Kapital-Zufluss sollte das Unternehmen über die kommenden Quartale weiter signifikant wachsen. Für das verbleibende Jahr würden die Analysten weitere Zukäufe zum Portfolio und einen weiteren Anstieg der verkauften Einheiten erwarten. Der erhöhte Free Float sollte der Aktie weiteren Rückenwind bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie: