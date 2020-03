Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (30.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S), senkt aber das Kursziel von 10 auf 9,50 Euro.Am 26. März habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2019 veröffentlicht. Die Zahlen seien im Rahmen der Erwartungen der Analysten von SRC Research und der letzten Prognose des Unternehmens aus dem Dezember gewesen. Die Gesamtumsätze hätten mit 143 Mio. Euro wie erwartet deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen, welcher jedoch vom Verkauf des Gehrensee-Projekts geprägt gewesen sei. Während das Ergebnis aus dem Verkauf von Immobilien leicht rückläufig gewesen sei habe sich die Marge des Segments jedoch von 27,6% auf 29,9% verbessert. Das Mietergebnis habe von 6,1 Mio. Euro auf 6,5 Mio. Euro um über 6% zulegen können, was auf das größere Portfolio zurückzuführen sei. Das Dienstleistungsergebnis sei mit über 2 Mio. Euro mehr oder weniger konstant geblieben. Das operative Ergebnis auf EBIT-Basis sei um über 21% von 33 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro gestiegen, was ein neues Rekordniveau darstelle. Das Vorsteuerergebnis sei um rund 36% auf 32,5 Mio. Euro gesteigert worden, während der Nettogewinn nach Minderheiten von 18,2 Mio. Euro auf 26,5 Mio. Euro gewachsen sei.Das Unternehmen habe bisher noch keine Aussage bezüglich der Dividendenausschüttung getätigt, wovon die Analysten von SRC Research jedoch in den nächsten Wochen ausgehen würden. Aufgrund der derzeitigen Ungewissheiten auf dem Märkten hätten sie trotzdem bereits ihre Schätzung von bisher 18 Cent auf nunmehr 16 Cent reduziert, was einer zum Vorjahr unveränderten Ausschüttung entspreche.Am 18. März habe ACCENTRO bekannt gegeben, dass Lars Schriewer mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der Gesellschaft ernannt worden. Die Analysten von SRC Research würden glauben, dass Herr Schriewer einen sehr guten Nachfolger von Jacopo Mingazzine darstelle und er die nötige Erfahrung mitbringe, das Unternehmen in den kommenden Jahren weiter auszubauen und voranzutreiben.Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die ACCENTRO Real Estate-Aktie. (Analyse vom 30.03.2020)