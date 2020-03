Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ABO Invest AG:



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (09.03.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) von "buy" auf "hold" herab.Der Jahresausklang 2019 sei für ABO Invest erfreulich verlaufen. Nachdem die Produktion nach neun Monaten noch um ca. 7 bis 8 Prozent unter dem Normwert gelegen habe, sei im Schlussquartal das Durchschnittsniveau in etwa erreicht worden. Dadurch habe auf Jahresbasis die Produktion gemäß den Daten auf der Website des Unternehmens um rund 5 Prozent auf ca. 380 Mio. kWh gesteigert werden können.Damit dürften die im September unter der Prämisse einer durchschnittlichen Windverfügbarkeit im Schlussquartal ausgegebenen Zielwerte für das Gesamtjahr - ein Umsatz von 33 Mio. Euro und ein (um Sondereffekte bereinigtes) EBITDA von 25 Mio. Euro - in etwa erwirtschaftet worden sein.ABO Invest habe damit einmal mehr die hohe operative Profitabilität des Geschäftsmodells unter Beweis gestellt, die sich aufgrund der mit der fortschreitenden Tilgung einhergehenden rückläufigen Zinsbelastung künftig auch in Nettoüberschüssen auf Konzernebene widerspiegeln sollte. Die AG als Dachgesellschaft habe schon 2018 einen hohen Gewinn erwirtschaftet und auf dieser Basis im letzten Jahr mit der Ausschüttung von 1 Cent je Aktie die Dividendenzahlung aufgenommen.Nachdem ABO Invest bislang nur Windparks von ABO Wind erworben habe - wozu es aber keine Verpflichtung gegeben habe - sollten künftig anderweitige Angebote auf dem Markt stärker in den Fokus genommen werden. Da noch keine Details der Expansionsstrategie kommuniziert worden seien, stützen der Analyst sein Modell zunächst aber ausschließlich auf den aktuellen Anlagenbestand.Auf Basis seiner Kalkulation der künftigen Cashflows aus dem Portfolio sehe Steffen aktuell ein leicht erhöhtes Kursziel von 2,10 Euro (zuvor: 2,00 Euro). Nachdem sich die Aktie in jüngster Zeit aber sehr gut entwickelt und die von ihm lange Zeit konstatierte deutliche Unterbewertung abgebaut hat, sieht Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, aktuell nur noch ein moderates Aufwärtspotenzial von ca. 5 Prozent und vergibt das neue Urteil "hold" (zuvor: "buy"). (Analyse vom 09.03.2020)