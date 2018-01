Börse Düsseldorf-Aktienkurs ABO Invest-Aktie:

Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (16.01.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).ABO Invest habe am 12. Januar bekannt gegeben, dass die Stromproduktion ihres Portfolios in 2017 ca. 11% hinter der bei durchschnittlichen Windverhältnissen zu erwartenden Produktion zurückgeblieben sei. Nach dem schwachen ersten Windhalbjahr 2017 habe der Analyst seine Schätzungen bereits angepasst und die niedrigere Produktion bereits teilweise antizipiert. Nach der Bekanntgabe der genauen Stromproduktionszahlen gehe er nunmehr davon aus, dass ABO Invest einen Umsatz unter dem Vorjahreswert generiere. Mit dem Kauf des finnischen Windparks Haapajärvi II (23 MW) sei ABO Invest in 2017 eine bedeutende Erweiterung des Grünstromportfolios auf 152 MW gelungen. Damit sei das Unternehmen für 2018E klar auf Wachstumskurs.Im Modell unterstelle der Analyst für das laufende Jahr eine Portfolioerweiterung um 15 MW und mittelfristig eine sukzessive Kapazitätserhöhung auf ca. 300 MW bis Ende 2025E. ABO Invest habe ein grundsolides Geschäftsmodell, das über lange Zeiträume stabile und sichere Cashflows generiere. Langfristig sollten sich windschwache und windstarke Jahre ausgleichen. Er sehe die gegenwärtig niedrigeren Kurse als attraktive Einstiegschance. Abgesehen von den Anpassungen für das Jahr 2017 habe er keine wesentlichen Modelländerungen vorgenommen.Börsenplätze ABO Invest-Aktie: