L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

21,51 EUR -0,83% (18.12.2019, 10:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

23,58 CHF +0,04% (18.12.2019, 09:52)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (18.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Im Zuge der Transformation des Unternehmens, in deren Rahmen die Matrixorganisation aufgelöst werde, habe ABB heute bekannt gegeben, dass die Rolle der Regionalpräsidenten aufgehoben werde. Infolgedessen würden zwei Mitglieder der Geschäftsleitung, die für Europa und Asien, den Nahen Osten/Afrika /AMEA verantwortlich seien, zum Jahresende zurücktreten.Das Unternehmen habe auch angekündigt, dass der Leiter der Division Power Grid, Claudio Facchin, im Vorfeld des Abschlusses der Transaktion ebenfalls aus der Geschäftsleitung ausscheiden, aber Power Grid als eigenständige Einheit bis zum Abschluss der Veräußerung der Mehrheitsbeteiligung (80,1%) an Hitachi weiterführen werde.Die Änderungen der Geschäftsleitung seien eine Folge des Programms zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur. Ab 2020 werde die Geschäftsleitung aus acht (bisher elf) Mitgliedern bestehen, darunter die vier Divisionsleiter, wodurch die neue Struktur nach Geschäftsbereichen widerspiegelt werde. Die Power Grid-Transaktion sei auf Kurs und werde voraussichtlich im 1H20 abgeschlossen, wobei 100% des Erlöses (USD 7,6 Mrd. bis 7,8 Mrd.) durch Aktienrückkäufe oder ähnliche Mechanismen an die Aktionäre ausgeschüttet würden, was als solide Stütze des Aktienkurses diene.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: