Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:

21,925 EUR +0,62% (04.04.2017, 09:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

CHF 23,50 +0,90% (04.04.2017, 09:40)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (04.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die ABB-Aktie (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).ABB übernehme das im Bereich Maschinen- und Fabrikautomatisierung führende österreichische Unternehmen B&R (Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H.). B&R zähle mehr als 3.000 Mitarbeitende (davon 500 Applikationsingenieure) und habe in GJ 2015/16 einen Umsatz von USD mehr als 600 Mio. und eine EBIT-Marge von 12% erwirtschaftet, um die Lücke in der Maschinen- und Fabrikautomatisierung zu schließen (IPC, PLC, Servo Motion); B&R habe in GJ 2015/16 einen Umsatz von USD 600 Mio. und eine EBIT-Marge von 12% erzielt.Die Rentabilität dürfte leicht steigen - wertsteigernd: Der Analyst rechne für 2017E mit einer (ausgewiesenen) EBIT-Marge von 12,6% für die Division Robotics & Motion von ABB und glaube, dass sich das mittelfristige Synergiepotenzial auf mehr als USD 50 Mio. belaufen könnte, was einem Anstieg von 50 BP entsprechen würde. Gemäß ABB liege der IRR über dem Zielbereich und sei somit wertsteigernd.Der Analyst betrachte ROK US als enger Konkurrent, der zu einem EV/Umsatz von 3 gehandelt werde. Angesichts der tieferen Rentabilität von B&R, teilweise ausgeglichen durch eine M&A-Prämie, schätze er den Übernahmepreis auf USD 1,6 bis 1,7 Mrd. oder auf das 2,7 bis 2,8fache des EV/Umsatzes. Angesichts eines geschätzten NPV an Synergien von USD 300 bis 400 Mio. erscheine der Preis sehr vernünftig.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die ABB-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 22,50. (Analyse vom 04.04.2017)Börsenplätze ABB-Aktie: