Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (22.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die ABB-Aktie (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Anfang Februar habe ABB erhebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten in der südkoreanischen Tochtergesellschaft festgestellt. Der Finanzchef werde verdächtigt, Urkunden gefälscht und mit Dritten zusammen Geld vom Unternehmen gestohlen zu haben. Die geschätzten Auswirkungen auf die bereits gemeldeten ungeprüften GJ16-Ergebnisse würden CHF ca. 100 Mio. (vor Steuern) betragen, wobei der Schaden auf Südkorea begrenzt sei. Weitere Details im GJ16-Jahresbericht.ABB habe zusammen mit den lokalen Behörden eine umfassende Untersuchung und entsprechende Maßnahmen eingeleitet, einschließlich Wiederbeschaffung gestohlener Gelder. Dies sei zwar bedauerlich, aber Spiliopoulos erwarte keine langfristigen Auswirkungen. ABB habe bewiesen, dass es zu strikter Kostendisziplin in der Lage sei. Gleichzeitig setze sich die Unternehmensleitung klar für die Freisetzung von Wertpotenzial ein.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die ABB-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 21,50. (Analyse vom 22.02.2017)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,735 EUR -0,11% (22.02.2017, 11:03)