Day-Trading ist zwar sehr beliebt, bedeutet aber auch, dass man die Aktienkurse immer im Auge behalten muss und dazu noch schnell handeln = reagieren muss. Gerade für Anfänger ist dies zwar ein Kick, aber es kann sich schnell auf das Geld und vor allem auch auf das Gemüt auswirken. Day-Trading ist sehr zeitintensiv und kann so auch Geld kosten, wenn man innerhalb kurzer Zeit die falschen Entscheidungen trifft. Wer auf lange Sicht Aktien kauft, wird es zwar stressfreier haben, muss sich aber auch bewusst sein, dass man auf lange Sicht ebenso ein gutes Nervenkostüm haben muss, wenn es denn mal runter geht. Auch die Erfahrung spielt beim Handelsstil eine Rolle, und diese Erfahrung muss man auch einfach durchleben.



Schwankungen aushalten und miteinbeziehen

Wer den Aktienkurs eines Unternehmens über längere Zeit beobachtet, wird erkennen, dass es immer wieder zu kleinen oder größeren Schwankungen kommt und wenn es runter geht, es auch schnell wieder hoch gehen kann. Wann man verkaufen sollte, ist nicht immer unbedingt abhängig vom Kurs. Auch die Fragen, ob behalten oder zukaufen kann ein schwankender Kurs nicht immer beantworten. Die Frage ist halt immer, wie es mit der Zukunft des Unternehmens aussieht. Denn auch bei einem florierenden Unternehmen können Schwankungen auftreten, die einen Aktien verkaufen lassen möchten, weil man Angst hat, dass es noch weiter hinunter geht. Diese Gefühle und Emotionen, die beim Handeln mit Aktien auftreten können, sollte man im Griff haben und sich fragen, warum man überhaupt diese Aktien gekauft hat, denn man schien beim Kauf ja etwas Positives darin gesehen zu haben.



Lernen, was man tut und tun möchte

Auch wenn der Handel mit Aktien innerhalb von Minuten starten kann, heißt das nicht, dass man sofort starten sollte. Egal, ob Aktienhandel, Radfahren oder Kochen – man sollte sich immer mit der richtigen Grundlage befassen und lernen, was man tun möchte. Sich das richtige Wissen anzueignen kann auf Seminaren sein oder aus Büchern stammen. Vielleicht sollten es nicht die günstigen "Selfpublisher"-Bücher sein und auf keinen Fall Geld investiert werden, in eine Lektüre oder System, das einem schnellen Reichtum und hohe Gewinne verspricht. Auch wenn dies gerade beim Aktienhandel möglich ist, haben aber die großen Gewinner schon viel gelernt und sind keine Anfänger mehr.



Splitten und aufteilen, um Geld zu sparen

Man setzt beim Aktienhandel nicht auf ein Pferd, sondern teilt das Geld auf. Aktienpakete bieten den Vorteil, dass eine Aktie steigen kann, während die andere Aktie fällt. Auf keinen Fall das gesamte Vermögen in Aktienhandel stecken und auch den gewünschten Betrag, den man anlegen möchte, nicht nur auf eine Aktie. Das Aufteilen des einzusetzenden Betrages hat auch den Vorteil, dass man etwaige Spannungen am Aktienmarkt besser aushalten kann, ohne gleich in Panik zu verfallen, und womöglich zum schlechtesten Zeitpunkt verkauft. Überlegen Sie sich etwaige Branchen, in denen Sie eine gute Zukunft sehen und finden Sie dann passende Unternehmen. (21.11.2019/ac/a/m)









