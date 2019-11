Die Telekommunikationsunternehmen hätten zu diesem Zeitpunkt bereits unter dem harten Wettbewerb gelitten, der zu immer kleineren Margen geführt habe. Außerdem habe der Bedarf an erheblichen Investitionen in die Netze die Cashflows behindert. In letzter Zeit hätten sich die Kostenbedenken jedoch auf die große Investition zur Sicherung des 5G-Spektrums konzentriert. Diese Herausforderungen hätten dazu geführt, dass der Sektor unterdurchschnittlich abgeschnitten habe.



Während 5G inmitten weiterer Spektrum-Auktionen in diesem und im nächsten Jahr eine Kostenfrage bleibe, sollte sich der oben erwähnte Druck nun in diskontierten Bewertungen niederschlagen. Bei näherer Betrachtung könnte 5G noch weitere Geschäftsmöglichkeiten bieten. Vorerst sehe der europäische Kommunikationssektor interessant aus, da Investoren nach weniger frequentierten, defensiven und preiswerten Gelegenheiten suchen würden.



5G oder die "fünfte Generation" von Mobilfunknetzen werde den Kunden einen besseren Service bieten. Die Fähigkeiten von 5G: 1. Verbesserte Breitbandgeschwindigkeiten, die den Verbrauchern einen schnellen Zugang zu qualitativ hochwertiger Unterhaltung und Informationen ermöglichen würden; 2. Entwicklung neuer Anwendungen, wie z.B. Neurochirurgie, kabelloser IT-Infrastruktur, Flugelektronik sowie das Entertainment an Bord von Verkehrsflugzeugen; 3. Größere Kapazitäten, die eine effiziente Nutzung der verfügbaren Ressourcen (z.B. Frequenz- und Netzwerkgeräte) ermöglichen würden und von einem breiten Branchenspektrum genutzt werden könnten, darunter Automobil, Fertigung, Gesundheitswesen und Verkehr; 4. Höhere Reaktionsfähigkeit (extrem niedrige Latenzzeiten) führe dazu, dass eine sehr schnelle Reaktion auf Daten-Download-Anfragen möglich werde. Damit unterscheide sich 5G von früheren Generationen mit drahtlosen sowie parallelen Technologien wie Satelliten- und Kabelbreitband.



Neben den wirtschaftlichen Möglichkeiten würden diese Vorteile des drahtlosen Breitbandnetzes erstmals den Zugang zu unternehmenskritischen Diensten (d.h. neue Nutzer) ermöglichen und das "Internet der Dinge" in revolutionärem Umfang ermöglichen. (Ausgabe vom 04.11.2019) (06.11.2019/ac/a/m)







Boston (www.aktiencheck.de) - Die größte Änderung in der Klassifizierung der Sektoren Ende letzten Jahres gab es in der Telekommunikation, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Der hochkarätige US-Sektor habe dank mehrerer FAANG-Unternehmen für Schlagzeilen gesorgt. Die Änderungen, die MSCI am 3. Dezember 2018 in seinem European Communications Index vorgenommen habe, hätten dazu geführt, dass nationale (Festnetz-)Telekommunikationsunternehmen und Mobilfunkanbieter um Medien- und Unterhaltungsunternehmen (wie Werbe-, Rundfunk- und Verlagsunternehmen) erweitert worden seien.