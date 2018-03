Einschätzung

Interessenkonflikte Es liegen Interessenkon-flikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer. Executive Summary 27.03.2018

40% Umsatzzuwachs auf 17 Mio. $ - Riesendeals mit Mobilfunkriesen in Kürze

Unser neuer Mobilfunk Hot Stock Siyata Mobile Inc. (ISIN CA83013Q1037 / WKN A14X0Z, Ticker: WK3D, TSXV: SIM) hat vor wenigen Tagen ein Umsatzwachstum von 40% für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 in Aussicht gestellt, Das würde Umsatzerlösen von rund 17,25 Mio. $ entsprechen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Siyata-Boss Marc Seelenfreund optimistisch dieses Wachstumstempo beizubehalten. Das würde im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlösen von bis zu 30 Mio. $ bedeuten. Diese Wachstumsprognose enthält jedoch noch keinen Vertriebsdeal mit einem der Tier 1 Mobilfunk-Riesen wie z.B. AT&T. Unternehmenskreisen zufolge steht ein erster Riesendeal mit einem Mobilfunk-Giganten unmittelbar vor Vertragsabschluss. Ein deutlicher Fingerzeig war die Ende 2017 gemeldete Strategische Vertriebspartnerschaft mit CNM Wireless. CNM Wireless ist AT&Ts größter Einkäufer für alle über Samsung und Apple hinaus gehenden Mobilfunk-Lösungen. AT&T hat bis heute 4 Mio. Lastkraftwagen in seinem Netzwerk, die noch Radiofunk-Lösungen nutzen für die AT&T nicht bezahlt wird. Das AT&T Management dürfte daher großes Interesse an der Markteinführung des UV350 unseres Mobilfunk Aktientips haben, weil der Mobilfunk-Riese damit 30 bis 40 $ Umsatz pro Monat und Truck machen würde. Würden lediglich 100.000 dieser Trucks auf die modernen UV350-Modelle unseres Mobilfunk Hot Stock umstellen, so würde dies Umsätze von 90 Mio. $ und eine Bruttomarge von 30 Mio. $ für unseren Mobilfunk Aktientip Siyata Mobil Inc. bedeuten. Der Gesamtmarkt der robusten Smartphones für Firmenfahrzeuge soll in diesem Jahr um 25% auf 22,2 Mio. Einheiten wachsen. Alle großen US-Mobilfunk-Riesen haben auf der jüngsten Branchenkonferenz ihr großes Interesse an dem Einstieg in diesen 10 Milliarden USD Markt angemeldet. Erst vor wenigen Monaten meldete unser Mobilfunk Aktientip den Verkaufsstart für sein neues Business-Smartphone Uniden UR7 HULK. Gleich mehrere Mobilfunk-Riesen wollen die Markteinführung des besonders robusten und langlebigen Business-Mobilfunkgerätes unterstützen. Der neue Verkaufsschlager dürfte für eine zusätzliche Wachstumsbeschleunigung bei unserem Mobile Hot Stock Siyata Mobile Inc. sorgen. Zuletzt meldete unsere Mobilfunk Aktienempfehlung einen Umsatzsprung von 77% von 8,5 Mio. Dollar auf 15 Mio. $ für die ersten neuen Monate des Geschäftsjahres 2017. Das operative Ergebnis (EBITDA) schoss von -169.045 $ auf +419.076 $ in die Höhe. Der dynamische Umsatz- und Ergebnisanstieg ist nach Ansicht des neuen CEO Marc Seelenfreund erst der Anfang des riesigen Marktpotentials in Nordamerika. Unser Mobilfunk-Aktientip hat die erste "All-in-One"-Lösung für die Kommunikation und das Datenmanagement von Berufskraftfahrern geschaffen. Nach Kursgewinnen von bis zu 1.375% mit den Aktien von Kyocera Corp, 1.700% mit den Aktien von Zebra Technologies Corp. und 4.183% mit den Aktien von Trimble Inc. bietet Ihnen unser Mobilfunk Hot Stock Siyata Mobile Inc. heute die Möglichkeit dabei zu sein, wenn der nächste Highflyer im boomen Markt für Kommunikations- und Datenmanagement-Lösungen für Unternehmen zum Höhenflug durchstartet. Mutigen und risikobereiten Investoren winkt jetzt eine Kurschance von bis zu 903% mit unserer Mobilfunk-Aktienempfehlung Siyata Mobile Inc.



Die Aktien des Branchenwidersachers Trimble Inc. schnellten in den vergangenen Jahren um kolossale 4.183% von 0,96 $ auf bis zu 41,12 $ in die Höhe. Aus einer Aktieninvestition von 10.000 EUR wurde ein stattliches Vermögen von 416.250 EUR. Aktuell bringt Konkurrent Trimble ein Börsengewicht von 6,97 Milliarden EUR auf die Börsenwaage - mehr als 298 mal so viel als der aktuelle Börsenwert unserer Mobilfunk-Aktienempfehlung Siyata Mobile Inc.



Rasantes Umsatzwachstum von 40% auf über 17 Mio. $ in 2017

40% Umsatzzuwachs auf 30 Mio. $ in 2018

Die Nachfrage nach dem neuen Verkaufsschlager unseres Mobilfunk Hot Stock Siyata Mobile Inc. ist riesig. CEO Marc Seelenfreund hat zuletzt ein rasantes Umsatzwachstum von 40% für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 in Aussicht gestellt, Das würde Umsatzerlösen von rund 17,25 Mio. $ entsprechen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Siyata-Bosss Marc Seelenfreund optimistisch dieses Wachstumstempo beizubehalten. Das würde im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse von bis zu 30 Mio. $ bedeuten. Bis zum Jahr 2020 will unser Mobilfunk Aktientip Siyata Mobile Umsätze von 50 Mio. $ erreichen.



Starke Strategische Partner - Rasantes Wachstum voraus

Unsere Mobilfunk-Aktienempfehlung verfügt über eine starke Riege ausgewählter Vertriebspartner, die in den kommenden Jahren für rasantes Umsatzwachstum sorgen dürften. So zählt unser Mobilfunk-Hot Stock etwa Bell, Telus, Amazon, ConocoPhillips, Worldlynx, Home Hardware, BellAlliant, Cellcom, Partner, TheSource, Costco Wholesale, Malux, Chameleon, die Regierung Kanadas und BestBuy zu seinen strategischen Partnern. Die renommierten Strategischen Partner dürften unserer Mobilfunk-Aktienempfehlung Siyata Mobile Inc. in den kommenden Jahren zu rasantem Wachstum verhelfen. Wir erwarten eine Kursrallye für unseren Mobilfunk-Hot Stock Siyata Mobile Inc.



Im Branchenvergleich massiv unterbewertet - Wettbewerber bis zu 595 mal höher bewertet

Im Branchenvergleich erscheinen die Aktien unseres Mobilfunk-Aktientips Siyata Mobile Inc. massiv unterbewertet. Die Aktien von Branchenkonkurrent Kyocera Corp. kletterten in den vergangenen Jahren um bis zu 1.375% von 8,88 $ auf in der Spitze 131,00 $. Aus einem Aktienkauf von 10.000 EUR wurde mithin ein stattlicher Betrag von 147.522 EUR. Aktuell kommt Kyocera Corp. an der Börse auf eine Marktkapitalisierung von 16,70 Milliarden EUR - mehr als 595 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Mobilfunk-Aktientips Siyata Mobile Inc. von nur 28,03 Mio. EUR. Wir erwarten daher in den kommenden Wochen eine fundamentale Neubewertung unserer Mobilfunk-Aktienempfehlung Siyata Mobile Inc.



Bahnbrechende News voraus - Weitere Großaufträge in Kürze - Starke Halbjahreszahlen voraus

Wir erwarten in den kommenden Wochen bahnbrechende News für unsere Mobilfunk-Aktienempfehlung Siyata Mobile Inc.. Zuletzt konnte unsere Mobilfunk-Aktienempfehlung einen ersten Großauftrag vermelden. Weitere Großaufträge sollen Unternehmenskreisen zufolge in Kürze folgen. Der Verkaufsstart des neuen Verkaufsschlager s bei gleich mehreren Mobilfunk-Riesen dürfte für eine zusätzliche Wachstumsbeschleunigung sorgen. Neben dem organischen Umsatzwachstum von 40% will unser Mobilfunk-Hot Stock in den kommenden Jahren auch durch strategische Übernahmen wachsen. Schon in Kürze könnte unsere Mobilfunk-Aktienempfehlung eine erste wegweisende Übernahme unter Dach und Fach bringen.



Heißer Übernahmekandidat

Mit seinem rasanten Umsatzwachstum im margenstarken Geschäftskunden-Sektor entwickelt sich unser Mobilfunk-Hot Stock zudem zum heißen Übernahmekandidaten. Motorola hat sich vergangenen Jahr bereits Kodiak PTT einverleibt. Unsere MobilfunkAktienempfehlung Siyata Mobile Inc. entwickelt sich zum heißesten Übernahmekandidaten der Branche.



Wir erwarten in den kommenden Wochen bahnbrechende News für unsere Mobilfunk-Aktienempfehlung Siyata Mobile Inc. (ISIN CA83013Q1037 / WKN A14X0Z, Ticker: WK3D, TSXV: SIM). Der Verkaufsstart der ersten "All-in-One"-Kommunikationslösungen für Geschäftsfahrzeuge erweist sich als Riesenerfolg. Zuletzt konnte unsere Mobilfunk-Aktienempfehlung einen ersten Großauftrag vermelden. Weitere Großaufträge sollen Unternehmenskreisen zufolge in Kürze folgen.



Die Nachfrage nach dem neuen Verkaufsschlager unseres Mobilfunk Hot Stock Siyata Mobile Inc. ist riesig. CEO Marc Seelenfreund hat zuletzt ein rasantes Umsatzwachstum von 40% für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 in Aussicht gestellt, Das würde Umsatzerlösen von rund 17,25 Mio. $ entsprechen. Für das laufende Geschäftsjahr zeigt sich Siyata-Bosss Marc Seelenfreund optimistisch dieses Wachstumstempo beizubehalten. Das würde im laufenden Geschäftsjahr Umsatzerlöse von bis zu 30 Mio. $ bedeuten. Bis zum Jahr 2020 will unser Mobilfunk Aktientip Siyata Mobile Umsätze von 50 Mio. $ erreichen.



Neben dem organischen Umsatzwachstum von 40% will unser Mobilfunk-Hot Stock in den kommenden Jahren auch durch strategische Übernahmen wachsen. Schon in Kürze könnte unsere Mobilfunk-Aktienempfehlung eine erste wegweisende Übernahme unter Dach und Fach bringen. Eine fundamentale Neubewertung unseres Mobilfunk-Aktientips wäre die Folge.



Mit seinem rasanten Umsatzwachstum im margenstarken Geschäftskunden-Sektor entwickelt sich unser Mobilfunk-Hot Stock zudem zum heißen Übernahmekandidaten. Motorola hat sich vergangenen Jahr bereits Kodiak PTT einverleibt. Unsere MobilfunkAktienempfehlung Siyata Mobile Inc. (ISIN CA83013Q1037 / WKN A14X0Z, Ticker: WK3D, TSXV: SIM) entwickelt sich zum heißesten Übernahmekandidaten der Branche.









http://www.siyatamobile.com



http://www.siyatamobile.com





Risiken

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in Siyata Mobile Inc. dem Totalverlust-Risiko.



Siyata Mobile Inc. befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und macht derzeit geringe Umsätze und Verluste. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der Siyata Mobile Inc.



Die Aktien von Siyata Mobile Inc. sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Start-ups investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.



Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben', 'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der Siyata Mobile Inc. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die Siyata Mobile Inc. und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



Börse ist keine Einbahnstraße. Das Investment in Aktien der Siyata Mobile Inc. unterliegt wie jedes andere Aktieninvestment auch dem Kursänderungsrisiko. Investoren in Aktien der Siyata Mobile Inc. müssen daher jederzeit damit rechnen, dass es zu starken Kursschwankungen und mithin auch zu starken Kursabschlägen kommen kann. Starken Kurssteigerungen können starke Kursverluste folgen. Vor Kursrückschlägen sind Aktionäre generell nicht gefeit. Gegen mögliche Kursverluste sichern Sie sich am besten durch ein Stop-Loss-Limit ab.



Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.





Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.



Der Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter sind Aktionäre der Siyata Mobile Inc. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.



Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.



Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der Siyata Mobile Inc. zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.



Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher könnte es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.



Weder der Redakteur noch ein Mitglied des Haushalts des Redakteurs der aktiencheck.de AG besitzen Wertpapiere der besprochenen Gesellschaft.





Disclaimer

Diese Publikation wurde durch Herrn Stefan Lindam, Vorstand und Redakteur der aktiencheck.de AG, erstellt. Die hierin geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Ansichten des Redakteurs und der aktiencheck.de AG dar. Die aktiencheck.de AG ist nicht berechtigt, eine Zusicherung oder Gewähr im Namen der Siyata Mobile Inc. oder anderer in dieser Publikation genannter Unternehmen abzugeben, noch dürfen in diesem Dokument enthaltene Informationen oder Meinungen als von Siyata Mobile Inc. autorisiert oder gebilligt angesehen werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen können ohne vorherige Ankündigung jederzeit geändert werden.



Diese Publikation stellt nur die persönliche Meinung des Redakteurs dar und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich.



Diese Publikation stellt kein Verkaufsangebot für Wertpapiere dar und ist nicht Teil eines solchen und keine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren und ist nicht in diesem Sinne auszulegen; noch darf sie oder ein Teil davon als Grundlage für einen verbindlichen Vertrag, welcher Art auch immer, dienen oder in einem solchen Zusammenhang als verlässlich herangezogen werden. Eine Entscheidung im Zusammenhang mit einem voraussichtlichen Verkaufsangebot für Wertpapiere von der Siyata Mobile Inc. sollte ausschließlich auf der Grundlage von Informationen in Prospekten oder Angebotsrundschreiben getroffen werden, die in Zusammenhang mit einem solchen Angeboten herausgegeben werden.



Die Verfasser dieser Publikation stützen sich auf als zuverlässig und genau geltende Quellen und haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten Fakten und dargestellten Meinungen angemessen und zutreffend sind. Gleichwohl sind die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der aktiencheck.de AG nicht gesondert geprüft worden, daher übernimmt die aktiencheck.de AG für die Angemessenheit, Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen sowie für Übersetzungsfehler keine Haftung oder Gewährleistung - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Für unvollständige oder falsch wiedergegebene Meldungen sowie für redaktionelle Versehen in Form von Schreibfehlern, Übersetzungsfehlern, falschen Kursangaben o.ä. wird ebenfalls keine Haftung übernommen. Wir übernehmen auch keine Garantie dafür, dass der angedeutete Ertrag oder die angedeuteten Kursziele erreicht werden. Weder die aktiencheck.de AG noch die Siyata Mobile Inc. übernehmen eine Haftung für Schäden, die auf Grund der Nutzung dieses Dokumentes oder seines Inhaltes oder auf andere Weise in diesem Zusammenhang entstehen. Wir geben zu bedenken, dass Investments in Aktien grundsätzlich mit Risiken verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.



Diese Dokumentation ist Ihnen lediglich zur Information zugegangen. Sie darf zu keinem Zweck vollständig oder teilweise nachgedruckt, vervielfältigt, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden.



Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solche Staaten verbreitet werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Personen, die in den Besitz dieser Information gelangt sind, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan ist untersagt.



Diese Publikation darf, sofern sie im UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition in § 9 (3) des Financial Services Act (Investment Advertisement) (Exemptions) Erlass 1988 (in geänderter Fassung), und darf anderen Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder direkt noch indirekt in die USA oder an US-Amerikaner übermittelt werden. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen nicht nach Kanada ausgeführt, noch in Kanada oder an kanadische Personen verteilt werden, es sei denn, einschlägige Regularien seien anwendbar und würden dies erlauben. Diese Publikation oder Exemplare davon dürfen weder nach Japan ausgeführt werden noch in Japan oder an japanische Staatsbürger, die außerhalb Japans leben, verteilt werden. Personen, die diese Publikation erhalten, sollten sich über alle Einschränkungen informieren und diese beachten. Werden diese Restriktionen nicht beachtet, kann dies als Verstoß gegen US-amerikanische oder kanadische Wertpapiergesetze oder die Wertpapiergesetze anderer Gerichtsbarkeiten oder Länder gewertet werden.



Durch Annahme dieser Publikation unterwerfen Sie sich den vorgenannten Beschränkungen.



Ohne unser Obligo. Wir behalten uns vor, unsere Einschätzung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Vervielfältigungen, insbesondere Kopien und Nachdrucke, sind nur mit schriftlicher Genehmigung der aktiencheck.de AG gestattet. Die Weiterverbreitung in elektronischen Medien ist nur nach vorheriger Absprache mit dem Herausgeber gestattet. Diese Publikation stützt sich in ihrer Berichterstattung auf eigene Einschätzungen. Beiträge von Gastautoren werden kenntlich gemacht. Als Quellen dienen internationale Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Zeitschriften, eigene Recherchen, Veranstaltungen und Unternehmensgespräche. Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt die aktiencheck.de AG keine Haftung für Verzögerungen, Irrtümer, Unterlassungen oder Übersetzungsfehler. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Vor einer Wertpapierdisposition wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. (27.03.2018/ac/a/a)



