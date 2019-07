Wir geben deshalb als mittelfristiges Kursziel einen Preis von 2,80 Euro an, das Stopp-Loss-Limit sollte bei 1,10 Euro platziert werden, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News". (Ausgabe 07/2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (12.07.2019/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die seit 20 Jahren börsennotierte 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) führt seit Jahren ein Mauerblümchendasein an der Börse, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".Dabei habe sich der Konzern in den letzten Jahren operativ gut entwickelt und könnte mithilfe des möglichen Börsengangs eines Tochterunternehmens vor einer Neubewertung stehen.Der 3U-Konzern sei in drei Segmenten tätig. Im Bereich "Informations- und Telekommunikationstechnik" biete er seinen Kunden sichere Telefonate zu einem laut eigenen Angaben führenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Service basiere auf jahrzehntelanger Erfahrung sowie entsprechender Technik und Infrastruktur. Im Segment "Erneuerbare Energien" betreibe 3U Wind- und Solarparks und entwickle eigene Windparkprojekte. Das Segment "Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik" biete Heimwerkern und Selberbauern ein volles Sortiment an Produkten rund um die Bereiche Sanitär, Heizung, Klimatechnik, die über den Onlinehandel Selfio vertrieben würden.Im Geschäftsjahr 2018 habe 3U einen Konzernumsatz in Höhe von 48 Mio. Euro vorweisen können, 2,3% mehr als im Jahr zuvor. Im Segment Informations- und Telekommunikationstechnik sei der Umsatz um 13% auf 14,8 Mio. Euro gestiegen, das Segment-EBITDA habe sich um 12% auf 1,9 Mio. Euro erhöht. Den stärksten Umsatzzuwachs habe das Geschäft mit Cloud Computing erzielt. Hier habe man im Geschäftsjahr die Zahl der Beschäftigten mit Blick auf das geplante weitere Wachstum erhöhen können. Das EBITDA der damit befassten Tochtergesellschaft weclapp GmbH sei um 125% auf 0,8 Mio. Euro gesteigert worden.Sondereffekte hätten die Ergebnisentwicklung im Segment Erneuerbare Energien beeinflusst. Aufgrund der Veräußerung eines Windparks 2017 sowie des geringeren Windaufkommens 2018 sei der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 35% auf 6,3 Mio. Euro zurückgegangen. Der fehlende Umsatz mache sich auch im EBITDA des Segments bemerkbar, das um 36% auf 4 Mio. Euro nachgegeben habe. Ein Umsatzwachstum um 14% auf 26,7 Mio. Euro habe das Segment Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erreicht. Das EBITDA habe leicht unter dem Vorjahresniveau bei 0,4 Mio. Euro gelegen.Beim aktuellen Börsenkurs von 1,40 Euro werde 3U also mit 46 Mio. Euro bewertet und komme damit in etwa auf den Buchwert. Wie das Unternehmen jüngst ad-hoc gemeldet habe, könnte die weclapp GmbH, an der 3U mit 75% beteiligt sei, in naher Zukunft an die Börse gehen. Zu diesem Zweck habe der 3U-Vorstand eine Unternehmensbewertung für die weclapp GmbH erstellen lassen. Im Entwurf des Wertgutachtens werde der Wert der Tochter auf satte 70,3 Mio. Euro beziffert. Davon würden anteilig 52,7 Mio. Euro auf 3 U entfallen.Für das Geschäftsjahr 2019 rechne der Vorstand außerdem mit einer deutlichen Umsatzsteigerung. Die Umsatzerlöse erwarte das Management im Bereich zwischen 51 und 55 Mio. Euro, das EBITDA in einem Bereich zwischen 7 und 9 Mio. Euro. Allein diese positiven Aussichten würden ausgehend von der aktuellen Bewertung Kurspotenzial versprechen. Sollte es dazu zum erwähnten Börsengang der Tochter kommen, stehe das Unternehmen in jedem Fall vor einer Neubewertung.