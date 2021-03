NYSE-Aktienkurs 3M-Aktie:

186,85 USD -1,39% (16.03.2021, 21:10)



ISIN 3M-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



NYSE Ticker-Symbol 3M-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (17.03.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3M-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Mischkonzerns 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) charttechnisch unter die Lupe.Seit Anfang 2018 und dem seinerzeit erzielten Allzeithoch von fast 260 USD hätten 3M-Aktionäre bis März 2020 deutliche Kursabschläge hinnehmen müssen. Die Erholung seit dem Tief bei 114,04 USD jähre sich nun und brachte bereits einige deutliche charttechnische Verbesserungen. Hervorheben möchten die Analysten dabei den Bruch des dreijährigen Baissetrends (akt. bei 158,39 USD). Ein viel wichtigeres Barrierenbündel habe das Papier nun aber unmittelbar vor der Brust. Als solches definieren die Analysten die Kombination aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 180,10 USD), der 50%-Korrektur des gesamten Baisseimpulses seit Anfang 2018 (186,91 USD) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 188 USD. Ein Sprung über diese Hürden besitze den zusätzlichen Charme, dass dann die Bodenbildung der letzten beiden Jahre abgeschlossen wäre. Rückenwind komme dabei vom MACD, der inzwischen wieder "long" positioniert sei. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde ein Anschlusspotenzial von gut 70 USD aktivieren, sodass langfristig sogar das eingangs erwähnte Rekordhoch wieder auf die Agenda rücke. Die langfristige Glättung biete sich im Ausbruchsfall als Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.03.2021)