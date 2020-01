Börsenplätze 3M Company-Aktie:



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (28.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M Company-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Mischkonzerns 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.3M habe heute seine Q4-Zahlen publiziert, die bei Anlegern für große Enttäuschung gesorgt hätten. Das für seine Post-its bekannte Unternehmen habe ein echtes Kostenproblem. Obwohl der Umsatz in Q4/2019 von 7,95 auf 8,11 Mrd. Dollar gestiegen sei - was jedoch überwiegend auf Zukäufe zurückzuführen sei - seien unterm Strich nur 969 Mio. Dollar beim Konzern aus Minnesota hängengeblieben. Im Vorjahresquartal habe man hier noch ein Nettoergebnis von 1,35 Mrd. Dollar vorweisen können. Ebenfalls habe man die Analystenerwartungen beim EPS verfehlt. Die Analysten hätten im Schnitt mit 2,11 Dollar gerechnet. Letzten Endes seien es dann allerdings nur 1,95 Dollar gewesen, die 3M habe ausweisen können.Nun habe der Vorstand angekündigt, härtere Sparmaßnahmen vorzunehmen. Um bis zu 120 Mio. Dollar sollten die Kosten gesenkt werden, was u.a. durch einen Stellenabbau erreicht werden solle. Dieser werde aller Voraussicht nach rund 1.500 Arbeitsplätze betreffen und nur ein Teil größerer Restrukturierungsmaßnahmen sein.Von ihrem Allzeithoch bei 258 Dollar, welches die 3M Company-Aktie Anfang 2018 erreicht habe, habe sie sich weit entfernt. Rund 35 Prozent Minus stünden seit Januar 2018 zu Buche. Dennoch zähle 3M zum erlesenen Kreis der sogenannten Dividenden-Aristokraten. Um sich mit diesem Titel zu schmücken, müsse ein Unternehmen seine Ausschüttung mindestens 25 Jahre in Folge erhöht haben.Der Mischkonzern habe ein offensichtliches Kostenproblem. Daran werde sich trotz angekündigter Umstrukturierung so schnell auch nichts ändern. Viele Anleger hätten auf einen Turnaround gehofft und seien vorerst enttäuscht worden. Der Abwärtsdruck dürfte demnach wohl noch etwas andauern. Nichtsdestotrotz handle es sich bei 3M keinesfalls um einen sogenannten Value Trap. Das Geschäftsmodell sei durchaus solide und weise geringe Gewinn-Schwankungen auf.Dividendenjäger können sich bei einer aktuellen Dividendenrendite von rund 3,4 Prozent nun auf die Lauer legen, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". Eine wichtige charttechnische Unterstützung verlaufe im Bereich der 150 Dollar. (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link