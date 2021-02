NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

44,63 USD +14,85% (03.02.2021, 18:25)



ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol Deutschland 3D Systems-Aktie:

SYV



NYSE-Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol Deutschland: SYV, NYSE-Ticker-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA. (03.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol Deutschland: SYV, NYSE-Ticker-Symbol: DDD) unter die Lupe.3D System sorge weiter für Furore. Das amerikanische 3D-Druckunternehmen habe gestern nach US-Börsenschluss kommuniziert, dass es seinen Firmensitz deutlich vergrößern wolle. Diese Expansions- und Wachstumspläne seien vermutlich der Grund für den heutigen Kurssprung.Konkret habe das Unternehmen die geplante Erweiterung seines Standorts in Rock Hill, South Carolina, bekannt gegeben, bei der der bestehende Hauptsitz um 100.000 Quadratmeter erweitert werden solle. Mit dieser Vergrößerung sollten Abläufe und Prozesse optimiert und vor allem die betriebliche Effizienz verbessert werden, heiße es.Damit setze sich der positive Newsflow fort. Anfang des Jahres habe das Unternehmen bereits überragende Quartalszahlen und den Verkauf der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Softwaresparte gemeldet. Dieser Verkauf habe 64 Millionen US-Dollar erbracht, wodurch das Unternehmen über ausreichend Kapital verfüge und in absehbarer Zukunft auf neue Aktienausgaben verzichten könne. Auf diesem Wege habe sich 3D Systems in der Vergangenheit vornehmlich liquide Mittel beschafft.Nachdem die Aktie Ende Januar ein wenig zurückgekommen sei, wechsle der Titel jetzt wieder in den Angriffs-Modus. Nächstes Etappenziel dürfte der Bereich zwischen 54 und 55 Dollar sein. Wer der "Aktionär"-Empfehlung (Ausgabe 43/20) von Anfang an gefolgt sei, liege aktuell mit mehr als 500 Prozent im Plus. Über Gewinnmitnahmen für einen Teil der Position sollten Anleger zumindest nachdenken. Ansonsten gilt die Devise: Gewinne einfach weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur 3D Systems-Aktie. (Analyse vom 03.02.2021)Börsenplätze 3D Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:37,025 EUR +14,56% (03.02.2021, 18:39)