WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA



CEO:

Vyomesh Joshi







(04.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Analyst Troy D. Jensen von Piper Jaffray:Laut einer Aktienanalyse rät Aktienanalyst Troy D. Jensen vom Investmenthaus Piper Jaffray Investoren in Bezug auf die Aktien von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) weiterhin zu einer Untergewichtung des Titels.3D Systems Corp. habe mit dem Bericht zum abgelaufenen Quartal die Markterwartungen verfehlt. Außerdem sei auch der Umsatzausblick für das Gesamtjahr hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Schwächere Drucker-Verkäufer seien der Hauptgrund für das Verpassen der Annahmen, was auf den verstärkten Wettbewerb durch HP und GE zurückzuführen sei.Die Analysten von Piper Jaffray sind der Auffassung, dass das zweite Halbjahr für 3D Systems wegen des Momentums der Jet Fusion 3D Drucker von HP noch schwieriger wird. Zudem habe es HP geschafft 3D Systems Reseller abzunehmen.Analyst Troy D. Jemsen weist zudem darauf hin, dass die 3D Systems-Aktie mit einem ungerechtfertigen Bewertungsaufschlag gegenüber der Peer Group notiere.Die Aktienanalysten von Piper Jaffray stufen in ihrer 3D Systems-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "underweight" ein und bestätigen das Kursziel von 14,00 USD.Xetra-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:11,55 Euro +-1,28% (04.08.2017, 14:26)Tradegate-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:11,62 Euro +3,03% (04.08.2017, 14:15)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:USD 13,60 +1,57% (04.08.2017, 14:53, vorbörslich)ISIN 3D Systems-Aktie:US88554D2053