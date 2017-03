ISIN 3D Systems-Aktie:

Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA



(02.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Paul Coster vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities in Bezug auf die Aktien von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) seine Untergewichten-Empfehlung.Nach Vorlage der Quartalszahlen korrigieren die Analysten von J.P. Morgan Securities das Kursziel für die Aktien von 3D Systems Corp. von 10,00 auf 12,00 USD nach oben.Analyst Paul Coster bemängelt das weiterhin herausfordernde Umfeld und die weiterhin signifikanten Risiken.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer 3D Systems-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "underweight" ein.