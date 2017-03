ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:
888346

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:
SYV

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:
DDD

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA

(01.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Analyst James Kisner von Jefferies & Co:

Aktienanalyst James Kisner vom Investmenthaus Jefferies & Co empfiehlt die Aktien des weltweit führenden Anbieters von 3D-Drucksystemen 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu halten.

3D Systems Corp. habe mit dem im abgelaufenen Quartal erzielten Umsatz die Markterwartungen verfehlt. Bei den Kostensenkungen seien aber Fortschritte erzielt worden.

Die Umsatzplanungen für 2017 seien etwas enttäuschend. Die Kommentare des Managements hätten zwar einigermaßen ermutigend geklungen. Investoren sollten aber bis mehr Vertrauen herrsche an der Seitenlinie bleiben, so der Ratschlag von Analyst James Kisner.

In ihrer 3D Systems-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Jefferies & Co das "hold"-Votum und erhöhen das Kursziel von 14,50 auf 15,00 USD.