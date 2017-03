WKN 3D Systems-Aktie:

3D Systems Corporation ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Rock Hill, South Carolina USA (01.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) unter die Lupe.Es zeichne sich in der 3D-Druck-Branche keine Erholung ab. Die Q4-Zahlen des Unternehmens hätten für Ernüchterung gesorgt. Trotz eines Ergebnisses über den Erwartungen sei die 3D Systems-Aktie rund zehn Prozent abgeschmiert.3D Systems ist und bleibt eine volatile Wundertüte, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten vorerst frische Kaufsignale abwarten. Engagierte Anleger sollten bei der 3D Systems-Aktie dabei bleiben, aber den Stopp bei 11,70 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 01.03.2017)Börsenplätze 3D Systems-Aktie:14,445 EUR -0,17% (01.03.2017, 15:14)NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:15,34 USD +0,92% (01.03.2017, 15:49)ISIN 3D Systems-Aktie:US88554D2053