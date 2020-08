Tradegate-Aktienkurs 2U-Aktie:

36,085 EUR +1,01% (07.08.2020, 15:38)



Nasdaq-Aktienkurs 2U-Aktie:

42,41 USD -12,62% (06.08.2020, 22:00)



ISIN 2U-Aktie:

US90214J1016



WKN 2U-Aktie:

A1XEYD



Ticker-Symbol 2U-Aktie:

2U1



Nasdaq-Symbol 2U-Aktie:

TWOU



Kurzprofil 2U Inc.:



2U, Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) ist ein Anbieter einer integrierten Lösung, die aus Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) in Kombination mit technologiegestützten Diensten (zusammen die Plattform) besteht, die es Hochschulen und Universitäten ermöglicht, Online-Gradstudiengänge anzubieten. Die SaaS-Technologie des Unternehmens besteht aus einer Lernumgebung (Online Campus), die als Drehscheibe für alle akademischen und sozialen Interaktionen zwischen Studenten und Fakultäten dient, und einer Reihe integrierter Anwendungen, mit denen das Unternehmen die Kundenprogramme des Unternehmens auf den Weg bringt, betreibt und unterstützt. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen an, die mit Datenanalyse und maschinellen Lerntechniken optimiert sind, die den gesamten Lebenszyklus eines Hochschulprogramms unterstützen, einschließlich der Anwerbung von Studenten, der Beratung von Studenten durch den Bewerbungsprozess, der Bereitstellung von technischem, Erfolgscoaching und anderer Unterstützung, der Erleichterung des Zugangs für Menschen mit Behinderungen und der Erleichterung von Praktika im Rahmen von Programmen. (07.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2U-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 2U Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) unter die Lupe.Durch die Corona-Krise gewinne das Thema Homeschooling auch in Deutschland zunehmend an Bedeutung. Während diese Unterrichtsform die Bildungseinrichtungen hierzulande meist vor große Herausforderungen stelle, sei das Lernen von zu Hause aus in anderen Ländern bereits seit Jahren weit verbreitet. In den USA könnten Studenten z.B. mit einem Fernstudium von 2U den Abschluss bequem von zu Hause aus erlangen.Damit 2U seine Lernangebote ausweiten könne, habedas Startup zuletzt eine Kapitalerhöhung angekündigt. Dabei plane das Unternehmen 6,8 Mio.neue Aktien zum Preis von 45,50 USD auszugeben. Zudem gewähre der Bildungspartner zahlreicher US-Universitäten, dem Bookrunner Morgan Stanley, die Option weitere 1.020.000 Aktien zum Ausgabepreis, abzüglich eines Rabatts zu zeichnen. Die Kapitalerhöhung solle aller Voraussicht nach bis zum 10. August abgeschlossen sein.Aus charttechnischer habe sich das Chartbild bei 2U-Aktie zuletzt deutlich aufgehellt: Nach dem Ausbruch aus dem mehr als zwei Jahre andauernden Abwärtstrend, habe die Aktie mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 40 USD ein weiteres Kaufsignal generiert. Das nächste Etappenziel befinde sich bei der 60-USD-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze 2U-Aktie: