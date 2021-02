Tradegate-Aktienkurs 2U-Aktie:

45,405 EUR +11,90% (12.02.2021, 11:49)



Nasdaq-Aktienkurs 2U-Aktie:

49,17 USD +2,10% (11.02.2021, 22:00)



ISIN 2U-Aktie:

US90214J1016



WKN 2U-Aktie:

A1XEYD



Ticker-Symbol 2U-Aktie:

2U1



Nasdaq-Symbol 2U-Aktie:

TWOU



Kurzprofil 2U Inc.:



2U, Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) ist ein Anbieter einer integrierten Lösung, die aus Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) in Kombination mit technologiegestützten Diensten (zusammen die Plattform) besteht, die es Hochschulen und Universitäten ermöglicht, Online-Gradstudiengänge anzubieten. Die SaaS-Technologie des Unternehmens besteht aus einer Lernumgebung (Online Campus), die als Drehscheibe für alle akademischen und sozialen Interaktionen zwischen Studenten und Fakultäten dient, und einer Reihe integrierter Anwendungen, mit denen das Unternehmen die Kundenprogramme des Unternehmens auf den Weg bringt, betreibt und unterstützt. Das Unternehmen bietet auch eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen an, die mit Datenanalyse und maschinellen Lerntechniken optimiert sind, die den gesamten Lebenszyklus eines Hochschulprogramms unterstützen, einschließlich der Anwerbung von Studenten, der Beratung von Studenten durch den Bewerbungsprozess, der Bereitstellung von technischem, Erfolgscoaching und anderer Unterstützung, der Erleichterung des Zugangs für Menschen mit Behinderungen und der Erleichterung von Praktika im Rahmen von Programmen. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2U-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von 2U Inc. (ISIN: US90214J1016, WKN: A1XEYD, Ticker-Symbol: 2U1, Nasdaq-Symbol: TWOU) unter die Lupe.2U gehöre als Anbieter von Online-Kursen und -Studiengängen zu den Profiteuren der Corona-Krise. Dem US-Unternehmen scheine in der Krise endlich der Durchbruch gelungen zu sein. Das sei am Aktienkurs und an der operativen Entwicklung von 2U abzusehen. Nun habe das Unternehmen seine Zahlen zum vierten Quartal 2020 vorgelegt und die Erwartungen förmlich pulverisiert."Angesichts der beispiellosen Herausforderungen, die sich 2020 für unsere Gesellschaft und die Wirtschaft weltweit stellten, hat 2U hervorragende Ergebnisse geliefert, die meines Erachtens ein Beweis für die zugrundeliegende Stärke unseres Geschäfts und den Wert sind, den unser Erfolgsmodell für unsere Partner und Studenten weiterhin bietet", habe CEO Christopher Paucek gesagt."Der Aktionär" habe die starken Zahlen von 2U erwartet und zuletzt erneut darauf hingewiesen, dass die Erwartungen vermutlich übertroffen würden. Nach den Zahlen habe die Aktie mit einem kräftigen Plus reagiert und damit den wichtigen Widerstand bei 49,46 USD durchbrochen. Das komme einem starken Kaufsignal gleich. Die 2U-Aktie bleibe somit kaufenswert. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2021)