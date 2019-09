XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) gehört zu den international führenden Herstellern von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels der KWK-Technologie.



Das Produktportfolio von 2G umfasst Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas und anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Bislang hat 2G in 45 Ländern mehrere Tausend KWK-Anlagen erfolgreich installiert. Insbesondere im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 550 kW verfügt 2G über eigene Verbrennungsmotorenkonzepte mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen, hoher Verfügbarkeit und optimierten Wartungsintervallen.



Neben dem Hauptsitz in Heek hat 2G einen weiteren Produktions-, Vertriebs- & Service-Standort in St. Augustine, Florida, USA sowie fünf Vertriebs-und Servicegesellschaften im europäischen Ausland. Das Kundenspektrum reicht national wie international vom Landwirt über Industriebetriebe, Kommunen, die Wohnungswirtschaft bis zu Stadtwerken und den großen Energieversorgern. Die ausgesprochene Kundenzufriedenheit ist eng mit dem dichten Servicenetzwerk sowie der hohen technischen Qualität und Leistungsfähigkeit der 2G Kraftwerke verbunden. Diese erreichen durch die Kraft-Wärme-Kopplung Gesamtwirkungsgrade zwischen 85% und weit mehr als 90%.



2G baut seine Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen und über die Softwareentwicklung und die Digitalisierung der Anlagen und Prozesse konsequent aus. Neben der Konstruktion und Herstellung von KWK-Anlagen bietet das Unternehmen aus Westfalen umfassende Lösungen von der Planung und Installation bis zu Service- und Wartungsleistungen an. Im Rahmen der Energiewende und in modernen Energieversorgungskonzepten gewinnen KWK-Anlagen in intelligent vernetzten Energiesystemen - sogenannte virtuelle Kraftwerke - aufgrund ihrer Dezentralität, Regelbarkeit und planbaren Verfügbarkeit zunehmende Bedeutung. (30.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des westfälischen Blockheizkraftwerksherstellers 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB).Mit einem deutlichen Umsatzwachstum und einer Ergebnissteigerung um mehr als 150 Prozent im ersten Halbjahr befinde sich 2G auf dem Weg zu sehr guten Geschäftsergebnissen in 2019. Der hohe Auftragsbestand von rund 150 Mio. Euro sichere die Prognose des Managements ab. Diese sehe einen Umsatz im oberen Bereich der ausgegebenen Spanne von 210 bis 230 Mio. Euro (Vorjahr: 209,8 Mio. Euro) vor, während die EBIT-Marge von 5,5 Prozent in 2018 auf 5,5bis 7,0 Prozent verbessert werden solle.Das Unternehmen profitiere damit auch von einer Sonderkonjunktur im deutschen Biogasmarkt, da die Modernisierung der Anlagen durch eine Flexibilisierungsprämie stark stimuliert worden sei. Dieser Effekt laufe nun langsam aus, was sich in einem deutlich rückläufigen Auftragseingang von 2G in den ersten acht Monaten widerspiegle.Aus Sicht des Managements stelle das aber nur eine Normalisierung von einem außergewöhnlich hohen Niveau dar, im Anschluss dürften sich die Wachstumstreiber wieder durchsetzen. Aufgrund des hohen Bedarfs für effiziente, dezentrale und bedarfsgerecht steuerbare Kraftwerke erwarte das Unternehmen eine weltweit steigende BHKW-Nachfrage und wolle daran als einer der führenden Anbieter adäquat partizipieren. Bis 2024 sollten der Umsatz und die EBIT-Marge auf 300 Mio. Euro bzw. 10 Prozent steigen.Der Analyst halte dieses Wachstumsszenario für schlüssig und habe das in seinem Modell mit leichten Anpassungen (insb. einer etwas niedrigeren Marge) abgebildet. Nach der Aktualisierung als Reaktion auf den Halbjahresbericht und die Ausführungen des Managements zu den weiteren Perspektiven sehe er den fairen Wert nun bei 38,50 Euro je Aktie (zuvor 38,00 Euro je Aktie).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 2G Energy-Aktie: