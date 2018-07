ISIN 2G Energy-Aktie:

DE000A0HL8N9



WKN 2G Energy-Aktie: A0HL8N

A0HL8N



Ticker-Symbol 2G Energy-Aktie: 2GB

2GB



Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) gehört zu den international führenden Herstellern von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels der KWK-Technologie. Das Produktportfolio von 2G umfasst Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 4.000 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas und anderen Schwachgasen sowie Biomethan. Bislang hat 2G in 33 Ländern mehrere Tausend KWK-Anlagen erfolgreich installiert. Insbesondere im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 550 kW verfügt 2G über eigene Verbrennungsmotorenkonzepte mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen, hoher Verfügbarkeit und optimierter Wartungsintensität.



Neben dem Hauptsitz in Heek hat 2G einen weiteren Produktions- und Vertriebs- & Service-Standort in St. Augustine, Florida, USA. Das Kundenspektrum reicht vom Landwirt über Industriebetriebe, Kommunen, die Wohnungswirtschaft bis zu Stadtwerken und den großen Energieversorgern. Die ausgesprochene Kundenzufriedenheit ist eng mit dem dichten Servicenetzwerk sowie der hohen technischen Qualität und Leistungsfähigkeit der 2G Kraftwerke verbunden. Diese erreichen durch die Kraft-Wärme-Kopplung Gesamtwirkungsgrade zwischen 85% und weit mehr als 90%.



2G baut seine Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen (z.B. Wasserstoff) konsequent aus. Neben der Konstruktion und Herstellung von KWK-Anlagen bietet das Unternehmen aus Westfalen ganzheitliche Lösungen von der Planung und Installation bis zu Service- und Wartungsleistungen an. Im Rahmen der Energiewende und in modernen Energieversorgungskonzepten gewinnen KWK-Anlagen in intelligent vernetzten Energiesystemen - sogenannte virtuelle Kraftwerke - aufgrund ihrer Dezentralität, Regelbarkeit und planbaren Verfügbarkeit stark zunehmende Bedeutung.



2G Energy ist im Entry Standard der Deutsche Börse AG börsennotiert. Das Grundkapital beträgt 4.430.000 EUR, eingeteilt in 4.430.000 Aktien. Zum 31.12.2014 werden 56,1% der Anteile von den Unternehmensgründern gehalten, der Freefloat liegt bei 43,9%. (10.07.2018/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Blockheizkraftwerksherstellers 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) unter die Lupe.Das münsterländische Unternehmen habe sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Im Vorjahr sei beim Umsatz das bisherige Rekordniveau aus dem Jahr 2014 übertroffen worden. Aber auch in Sachen Profitabilität sei der KWK (Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen)-Spezialist auf dem Vormarsch. Es spreche einiges für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.Die starke Position im Heimatmarkt biete 2G Energy eine solide Basis. Die steigende internationale Nachfrage nach KWK-Energielösungen eröffne dem Unternehmen mittelfristig deutliches Wachstumspotenzial. Die eingeleiteten Effizienzmaßnahmen sollten ihre Wirkung nicht verfehlen und helfen, die Profitabilität nachhaltig zu steigern. Die 2G Energy-Aktie habe sich zuletzt bereits von den Tiefstständen erholen können. Angesichts der guten Perspektiven dürfte dies allerdings erst der Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung gewesen sein. Das Kursziel liege bei 28 Euro, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.07.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:23,40 EUR 0,00% (10.07.2018, 09:38)Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:23,50 EUR -2,08% (10.07.2018, 09:49)