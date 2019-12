Das Börsensegment Scale, das im Jahr 2017 verheißungsvoll mit vier Neuemissionen gestartet sei und im darauffolgenden Jahr zwei weitere Unternehmen aufgenommen habe, habe 2019 keinen Börsengang verzeichnet.



Der Markt für neue Mittelstandsanleihen sei 2019 erneut von Anleihen aus der Immobiliensektor geprägt worden. 8 der 20 Bonds hätten aus dieser Branche gestammt, ihr gemeinsames Volumen habe sich auf mehr als 500 Millionen Euro und damit mehr als die Hälfte des Emissionsvolumens aller Mittelstandsanleihen belaufen. Insgesamt habe es vier Emissionen mit einem Volumen von mindestens 100 Millionen Euro gegeben.



Der Anteil der Vollplatzierungen habe 2019 bei 60 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Insgesamt seien rund 86 Prozent des angestrebten Zielvolumens erreicht worden und damit deutlich mehr als im Vorjahr (2018: 71 Prozent). Der durchschnittliche Kupon der Anleihen sei unverändert bei 5,2 Prozent geblieben.



Die Kandidaten-Pipeline sei aufgrund der IPO-Absagen und -Verschiebungen in den vergangenen Monaten mit attraktiven Börsenkandidaten prall gefüllt. Laut offiziellen Informationen und Marktgerüchten gebe es derzeit rund 100 Unternehmen, die einen Börsengang anstreben könnten. Darunter würden sich auch potenzielle IPOs mit einem Emissionsvolumen in Milliardenhöhe befinden wie die thyssenkrupp-Aufzugssparte und Siemens Energy. Hinzu kämen weitere Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Exyte (Anlagenbauer), DiaMonTech (Medizintechnik), Congatec (Computer-Technologie) und Hymer (Wohnmobile).



Bei geringerer Volatilität und geringeren Risiken könnte sich das IPO-Fenster 2020 wieder öffnen. Die Geldpolitik der Notenbank wirke dabei unterstützend, und auch die Weltwirtschaft zeige sich - trotz geringerer Wachstumsraten in einigen wichtigen Ländern - robust.



Vor diesem Hintergrund erwarte Kirchhoff Consult eine Erholung des IPO-Marktes im Jahr 2020, sowohl in Bezug auf die Anzahl der Börsengänge als auch in Bezug auf das Emissionsvolumen. Diese Einschätzung gelte auch für den Markt für neue Mittelstandsanleihen.



Jens Hecht, Vorstand der Kirchhoff Consult AG: "Es sind zahlreiche attraktive Unternehmen bereit für die Börse. Wir erwarten daher eine deutliche Erholung am IPO-Markt und rechnen mit mindestens zehn Neuemissionen im Prime Standard sowie einer Wiederbelebung des Scale-Segments. Der Bond-Markt dürfte sich mit mindestens 25 neuen Mittelstandsanleihen ebenfalls positiv entwickeln." (09.12.2019/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - 2019 war das schwächste Jahr für Börsengänge seit zehn Jahren. Das ist das Ergebnis der jährlich durchgeführten IPO-Studie der Hamburger Agentur für Finanz- und Unternehmenskommunikation Kirchhoff Consult AG.Demnach habe sich die Zahl der IPOs (Initial Public Offerings) im Börsensegment Prime Standard im Vergleich zum Vorjahr von 16 auf drei reduziert und sei damit auf den niedrigsten Stand seit 2009 gefallen. Zugleich sei das Emissionsvolumen um fast 70 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro (2018: 11,6 Milliarden Euro) gesunken. Auch der Emissionsmarkt für Mittelstandsanleihen habe sich schwächer als 2018 entwickelt. Die Anzahl der neuen Bonds sank auf 20 und dürfte das Vorjahresniveau von 33 Emissionen bis Ende 2019 nicht mehr erreichen. Das Platzierungsvolumen habe sich um rund 20 Prozent auf 918 Millionen Euro (2018: 1,146 Milliarden Euro) verringert.Klaus Rainer Kirchhoff, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Kirchhoff Consult AG: "2019 war das schlechteste Jahr für Börsengänge seit dem Beginn der Finanzkrise. Die wirtschaftspolitischen Unsicherheiten wogen für viele IPO-Kandidaten schwerer als die sehr gute Entwicklung am Aktienmarkt. Die weiterhin lockere Geldpolitik der Notenbanken und die zunehmend positiven Signale im Handelsstreit stimmen uns aber zuversichtlich, dass 2020 wieder mehr Unternehmen an die Börse gehen werden."Der IPO-Markt sei 2019 von Absagen und Verschiebungen geplanter Börsengänge geprägt gewesen. Gründe hierfür seien insbesondere wirtschaftspolitische Unsicherheiten durch den Handelskonflikt, den Brexit und Rezessionsängste gewesen. Diese hätten eine hohe Volatilität an den Börsen verursacht. Zudem hätten sich die Kurse der Börsenneulinge in den USA Lyft und Uber schwach entwickelt und der potenzielle Multi-Milliarden-IPO von WeWork sei gescheitert. Investoren seien in der Folge skeptischer geworden.