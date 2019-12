Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtParis (www.aktiencheck.de) - Das Beste kommt zum Schluss. Auch dieses Jahr hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein Schlussquartal hingelegt, das sich durchaus sehen lassen kann, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Schließlich habe das Börsenbarometer allein seit Anfang Oktober um rund 9 Prozent an Wert zugelegt. Aber: Anders als dem kleinen Bruder MDAX sei es dem Leitindex in diesem Jahr nicht gelungen, ein neues Allzeithoch zu erklimmen - zumindest noch nicht.



Zwar sei das mit dem Blick in die Zukunft naturgemäß so eine Sache, aber: Die Chancen für einen DAX-Schlussspurt in 2019 stünden so schlecht nicht, hätten sich doch einige schon seit Monaten schwelende Krisenherde nun in die erhoffte Richtung bewegt. So sei durch den klaren Wahlsieg des britischen Premierministers Boris Johnson zumindest die Gefahr gesunken, dass Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlasse. Dass sich die USA und China kurz vor Inkrafttreten neuer Strafzölle auf ein Teilhandelsabkommen hätten einigen können, könnte dem Aktienmarkt in den kommenden Tagen zusätzlich Rückenwind verleihen. Gleiches gelte für den am Mittwoch veröffentlichten ifo-Geschäftsklimaindex, der wider Erwarten kräftig habe zulegen können. Im Vergleich zum Vormonat sei das wohl wichtigste deutsche Stimmungsbarometer von 95,0 auf 96,3 Punkte - und damit auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr gestiegen. Kurzum: Gut möglich, dass der DAX seinen Aufwärtstrend fortsetze, zumal aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase attraktive Alternativen nach wie vor rar seien. Und: Ob der DAX noch in diesem Jahr auf ein neues Rekordhoch steige, sollte daher eher eine untergeordnete Rolle spielen. (20.12.2019/ac/a/m)

