Das Mehrheitswahlrecht sei bislang in Frankreich ein Garant dafür gewesen, dass Kandidaten mit radikalen Positionen keine Chance gehabt hätten. Auch für diese Wahl gehe man von diesem Muster aus, sodass Marine Le Pen nicht Präsidentin werden sollte. Das überraschende Ergebnis des Brexit-Referendums sowie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten könnten jedoch nicht ignoriert werden. Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl werde daher die Angst vor einer Wahl Marine Le Pens um sich greifen und möglicherweise Turbulenzen an den Finanzmärkten auslösen.



Könne Italien seinen Bankensektor stabilisieren? Italien habe einen Bestand an faulen Krediten von 370 Mrd. Euro, etwa einem Drittel der leistungsgestörten Darlehen in der gesamten Eurozone. Die Bank Monte dei Paschi benötige eine Rekapitalisierung von fünf Mrd. Euro bis zum Jahresende 2016, nachdem sie den EBA-Stresstest im Sommer nicht bestanden habe. Eine Reihe kleinerer Banken müsse ebenfalls rekapitalisiert werden. Das Problem werde noch durch eine Besonderheit verschärft: In Italien würden private Haushalte etwa ein Drittel der 600 Mrd. Euro ausstehenden Anleihen und die Hälfte der 60 Mrd. Euro nachrangiger Anleihen halten. In anderen Ländern seien diese Titel in der Regel in den Händen institutioneller Investoren.



Die politische Schwierigkeit bestehe darin, auf der einen Seite die neuen EU-Regeln zur Bankenabwicklung zu befolgen (private Investoren müssten zunächst an den Verlusten beteiligt werden) und auf der anderen Seite die Ersparnisse der privaten Haushalte zu schonen, da es andernfalls zu einem Aufschrei in der Bevölkerung kommen dürfte. Vor diesem Hintergrund erwäge die italienische Regierung, einen Bankenrettungsfonds mit 20 Mrd. Euro auszustatten, um im Notfall den Bankensektor zu stabilisieren. Eine Variante sei, die privaten Haushalte an den Verlusten zu beteiligen und sie anschließend zu entschädigen. Im Endeffekt dürfte die Bankenkrise unter Kontrolle bleiben.



Drohe in China eine Finanzmarktkrise wegen Überschuldung? In China sei die Verschuldung des Unternehmenssektors mit über 160% des BIP eine der höchsten weltweit. 2009 habe dieser Wert noch bei 100% des BIP gelegen. Einige Markteilnehmer würden sich daher um die Stabilität des chinesischen Finanzmarktsektors sorgen, zumal der Immobilienmarkt einen überhitzten Eindruck mache. An den Finanzmärkten seien tatsächlich Verspannungen festzustellen. Abzulesen sei dies an der Währungsabwertung, dem Abschmelzen der Währungsreserven im Oktober und November sowie an schärferen Kapitalverkehrsbeschränkungen.



Dennoch sei eine offene Finanzmarktkrise wenig wahrscheinlich. Abgesehen davon, dass die Währungsreserven mit über 3000 Mrd. US-Dollar immer noch ungewöhnlich hoch seien und der Staat sich gegen Kapitalflucht eben mit Beschränkungen beim Kapitalverkehr wehren könne, erlaube es die staatliche Kontrolle des Banken- und weiter Teile des Unternehmenssektors, in relativ schlanker Weise ggf. eine Restrukturierung von Schulden durchzuführen und auf diese Weise Liquiditätsprobleme zu vermeiden.



Werde 2017 das Jahr der Zinswende? In den USA erwarte man zwei weitere Zinsanhebungen durch die FED, während die EZB die Füße still halten dürfte. Die langfristigen Zinsen würden sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks etwas höher ausfallen. Dieser Trend dürfte sich auch im Jahr 2018 fortsetzen, sodass man in der Tat von einer Zinswende sprechen könne.



Werde der Euro unter die Parität rutschen? Die politische Unsicherheit in der ersten Jahreshälfte werde vermutlich maßgeblich dazu beitragen, dass der Euro noch weiter abwerte. Per Mitte des Jahres würden die Analysten den Euro bei 1,00 US-Dollar sehen. In der zweiten Jahreshälfte sollte der Euro angesichts eines ruhigeren politischen Umfelds wieder an Wert gewinnen, zumal es auch konjunkturell stärker aufwärts gehen sollte und die EZB den Beginn des Ausstiegs aus dem Anleiheankaufprogramms (Tapering) ankündigen dürfte.



Könne die OPEC den Ölpreis auf über 60 US-Dollar/Barrel steuern? Nach der Einigung der OPEC auf eine Begrenzung der Förderung für ein halbes Jahr seien die Ölpreise über 50 US-Dollar gestiegen. Dies sei vermutlich nicht nachhaltig, da die Fracking-Industrie in Reaktion auf den Preissprung ihre Investitionstätigkeit wieder erhöht habe und die Förderung bereits ausgeweitet worden sei. Schon bald dürfte der Ölpreis wieder unter Druck geraten und unter die Marke von 50 US-Dollar/Barrel fallen. Erst Ende 2018 dürfte die Sorte Brent die Preisschwelle von 50 US-Dollar/Barrel nachhaltig überschreiten. (Ausgabe vom 21.12.2016) (22.12.2016/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2017 wird ein hochgradig politisches Jahr mit vielen offenen Fragen, von deren Beantwortung der Konjunkturausblick und die Aussichten für die Finanzmärkte so stark abhängen wie selten zuvor, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Komme es zu einem Handelskrieg zwischen den USA und China? Der designierte US-Präsident Trump habe im Wahlkampf angekündigt, chinesische Importe mit einem Zollsatz von bis zu 45% zu belegen. Würde Trump diese Ankündigung wahr machen, würde China mit Sicherheit Gegenmaßnahmen ergreifen, ein Handelskrieg wäre sehr wahrscheinlich. Für den US-Präsidenten wäre dies jedoch politischer Selbstmord. Immerhin würden 8% der amerikanischen Exporte nach China gehen und die US-Konsumenten würden wesentlich höhere Preise insbesondere für (die überwiegend aus China importierten) Konsumgüter zahlen.Mindestens ebenso schwer wiege, dass internationale über Jahrzehnte aufgebaute Wertschöpfungsketten von Technologieunternehmen mit einem Handstreich zerstört würden. Zudem habe China ein weiteres Druckmittel in der Hand, da es nach Japan der größte Gläubiger der USA sei. Sei die ganze Protektionismus-Diskussion viel Lärm um Nichts? Nein. Die Welt werde protektionistischer werden. Handelsabkommen würden infrage gestellt und ggf. neu verhandelt. Der neue Handelsminister Wilbur Ross habe sich bereits im Wahlkampf dafür eingesetzt. Außerdem werde die USA für bestimmte Importgüter aus China stärker als bisher Strafzölle bei der WTO beantragen. Langfristig dürften diese Maßnahmen den internationalen Handel und das weltwirtschaftliche Wachstum beeinträchtigen. Mit einem breit angelegten Handelskrieg rechne man jedoch nicht.Stehe man vor einer Eurokrise 2.0? Die Angst vor einer neuen Eurokrise könnte das erste Halbjahr 2017 bestimmen. Anlass dazu seien die Wahlen in den Niederlanden (März), in Frankreich (April/ Mai) und möglicherweise in Italien. In diesen Ländern würden populistische Parteien laut Umfragen bis zu einem Drittel aller Stimmen auf sich vereinigen. Italien sei aufgrund seiner hohen Staatsverschuldung besonders exponiert gegenüber einer politisch motivierten Kapitalflucht. In Frankreich verunsichere die Rechtspopulistin Marine Le Pen mit ihrer Forderung nach einem EU-Austrittsreferendum die Märkte und in den Niederlanden erfreue sich der Chef der europakritischen Freiheitspartei, Geert Wilders, großer Beliebtheit.Werde Marine Le Pen die nächste Präsidentin Frankreichs? Am 23. April werde der erste Wahlgang zur Präsidentschaftswahl in Frankreich stattfinden. Wenn keiner der Kandidaten eine absolute Mehrheit erhalte - was seit dem Bestehen der fünften Republik seit 1965 noch nie der Fall gewesen sei -, komme es am 7. Mai zu einer Stichwahl. Angesichts hoher Umfragewerte stünden die Chancen gut, dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen vom Front National in die zweite Runde komme. Grundsätzlich könnte der Spitzenkandidat der Republikaner (denen der Ex-Präsident Sarkozy angehöre), François Fillon, gegen Le Pen antreten. Der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten werde erst Ende Januar in Vorwahlen bestimmt.