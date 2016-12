"Die Tendenz, zunehmend nationalen Interessen gegenüber marktwirtschaftlichen Lösungen den Vorrang einzuräumen, ist leider auch in CEE spürbar. Kurzfristig wird das die starke Wachstumsdynamik nicht gefährden, längerfristig können aber die großen Vorteile der Flexibilität und Deregulierung dieser Märkte abnehmen", skizziere Brezinschek die Situation in der CEE-Region.



In CE/SEE dominiere 2017 noch die starke Binnennachfrage, was zu durchschnittlichen BIP-Zuwächsen von knapp über 3 Prozent führe, allerdings dürften die Investitionen hinter den Erwartungen bleiben. Während kurzfristig das Abrufen der EU-Fonds maßgeblich bleibe, seien längerfristig die ausländischen Direktinvestitionen vom politischen Umfeld beeinflusst. Der erfreuliche Trend am Arbeitsmarkt und die relativ hohen Lohnsteigerungen würden weiterhin den Privaten Konsum als Wachstumsträger stützen. Russland kehre mit 1,0 Prozent (2016e: -0,5 Prozent) und die Ukraine mit 2,0 Prozent (2016e: 1,0 Prozent) zu bescheidenem Wachstum zurück.



Der moderate, von der Binnennachfrage getragene Konjunkturaufschwung in Österreich dürfte sich auch 2017 mit einem realen BIP-Wachstum von 1,3 Prozent fortsetzen (2016e: 1,4 Prozent), wobei 2018 aufgrund des steigenden Außenhandels mit 1,5 Prozent gerechnet werde. Die Beschäftigung habe sich in vergangenen Monaten erfreulich entwickelt. Allerdings dürfte dies nur eine Verschnaufpause sein, denn weiterhin gelte, dass aufgrund verschiedener Faktoren (Migration aus neuen EU-Mitgliedsstaaten, Arbeitsmarktzugang für Asylwerber, höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und älteren Menschen) das Beschäftigungswachstum nicht ausreichen dürfte, um den Anstieg des Arbeitskräftepotenzials zu absorbieren.



Die Inflationsdifferenz zur Eurozone habe sich 2016 wieder etwas ausgeweitet. Verantwortlich dafür seien in erster Linie die Kategorien "Restaurants/Hotels" sowie "Wohnen" und damit die "üblichen Verdächtigen". Im Jahresdurchschnitt dürfte 2016 die Teuerung bei 1,0 Prozent (Eurozone: 0,2 Prozent) liegen, für 2017 und 2018 würden die Analysten von Raiffeisen Research jeweils höhere Inflationsraten von 2,0 Prozent und 2,1 Prozent (Eurozone: jeweils 1,5 Prozent) erwarten.



Erstmals seit Dezember 2008 hätten sich die OPEC-Mitgliedsstaaten darauf geeinigt, ihre Ölproduktion um 1,2 Millionen Fass pro Tag auf 32,5 Millionen Fass pro Tag zurückzufahren. Die Vereinbarung gelte ab 1. Jänner 2017 und sei vorerst für sechs Monate gültig. Dieser nun vereinbarte Deal werde die Angleichung von Angebot und Nachfrage in jedem Fall beschleunigen. Als Konsequenz sollte der Ölmarkt daher bereits im ersten Halbjahr 2017 von einem aktuellen Überangebot in ein Defizit drehen. Raiffeisen Research habe die bisherige Prognose für 2017 daher um USD 3 angepasst und gehe von einem Jahresschnitt für Brent von USD 58 pro Fass aus.



Der Anstieg der Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone sollte dem US-Dollar vor allem in der ersten Jahreshälfte 2017 zugutekommen. Per Mitte 2017 würden die Analysten von Raiffeisen Research an ihrer Prognose von 1,02 EUR/USD festhalten. Dagegen würden sie beim Schweizer Franken zum Euro wenig Bewegung sehen. Die EUR/PLN-Prognose sei aufgrund des politischen Umfelds in Polen und der expansiven Geldpolitik deutlich vorsichtiger angesetzt worden. Wenig Bewegung sehe Raiffeisen Research auch bei HUF und CZK, wenngleich in der zweiten Jahreshälfte 2017 die Fixierung zum EUR aufgehoben werden dürfte. Der stärkere Ölpreis und der Zinsunterschied würden den RUB stützen.



Die Gewinnerwartungen für 2017 seien ambitioniert, aber im Falle der USA nur bei signifikanten Steuersenkungen realistisch. Die moderate Konjunkturerholung und reichliche Liquiditätsversorgung der Notenbanken würden sich fortsetzen und damit seien positive Faktoren für Aktienmärkte definiert. Der globale Renditeverbund bei längeren Laufzeiten führe zu Kursrückgängen bei Anleihen. Das kurze Ende sollte aber durch das QE in Europa sowohl bei Staatspapieren als auch Unternehmensanleihen verschont bleiben.



Ähnlich wie in den etablierten Aktienmärkten würden die Analysten von Raiffeisen Research für die CEE-Region ein freundliches erstes Halbjahr 2017 erwarten. Sowohl die Wachstumsschätzungen als auch die Gewinnentwicklung sollte hier neben der Geldpolitik die Kurse nach oben führen. Die Analysten würden den meisten Aktienindices noch zwischen 5 und 10 Prozent Kurspotenzial bis Jahresmitte 2017 geben, wobei der österreichische ATX zu den Spitzenreitern zähle. Bei den Anleihemärkten sehe Raiffeisen Research nach den Korrekturen zum Jahresende 2016 eine gewisse Konsolidierung in den ersten Monaten des neuen Jahres. Generell dürfte aber spätestens im zweiten Halbjahr leichter Renditeaufwärtstrend bemerkbar sein.



Mit einem Anstieg in Höhe von rund 11 Prozent inklusive Dividenden habe der Wiener Leitindex ATX im zu Ende gehenden Jahr eine bessere Kursentwicklung erzielt als europäische Pendants. Für das kommende Börsenjahr würden die Analysten der Raiffeisen Centrobank ebenso von einer ähnlich guten Performance ausgehen und den ATX zu Jahresende 2017 bei etwa 2.800 Punkten erwarten. Dabei seien sie für die Entwicklung im ersten Halbjahr 2017 optimistischer und würden die Visibilität für den weiteren Jahresverlauf etwas abnehmen sehen.



Eine weitere Verbesserung der europäischen Konjunkturdynamik, sehr robuste Wirtschaftsdaten in CEE, die positiven Auswirkungen der USD-Stärke auf österreichische Exporteure und die anhaltend relative Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen würden dabei ihre Einschätzung von steigenden Kursen im ersten Halbjahr 2017 stützen. Häufig würden Nebenwerte in fortgeschrittenen Aktienzyklen eine bessere Kursentwicklung als hochkapitalisierte internationale Standardwerte erzielen, ein Umstand der laut der Raiffeisen Centrobank den österreichischen Aktienmarkt zusätzlich unterstützen könne. Die Bewertung des ATX mit einem bereinigten KGV von rund 12 für das Jahr 2017 erscheine daher angemessen und erlaube bei guter Gewinndynamik der Unternehmen weitere Kurssteigerungen. (21.12.2016/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - 2016 war das Jahr der politischen Überraschungen, deren Bedeutung weit über das Jahr 2016 hinausreichen wird, so Peter Brezinschek, Chefanalyst von Raiffeisen Research, eine Organisationseinheit der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für die Kapitalmärkte seien neben dem Brexit im Juni auch der unerwartete Wahlausgang in den USA im November und das Scheitern der italienischen Verfassungsreform im Dezember prägend gewesen. Aber auch 2017 stünden in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und wohl auch Italien wichtige Wahlen an, die schon jetzt ihre Schatten vorauswerfen würden und sich auf das allgemeine Investitionsklima auswirken könnten. Die Kapitallücke der italienischen Banken sei beispielsweise bereits jetzt ein maßgeblicher Grund für die Verlängerung des Quantitative Easing (QE) der Europäischen Zentralbank (EZB) gewesen, das mit monatlich EUR 60 Milliarden bis Ende Dezember 2017 verlängert worden sei, so Brezinschek.Das "Ja" zum EU-Austritt in Großbritannien und das "Nein" zur Verfassungsreform in Italien seien bezeichnend für das Misstrauen in weiten Teilen der europäischen Bevölkerung gegenüber europäischen Institutionen und den eigenen nationalen Regierungen. Parteien, die sich selbst nicht als Teil des ungeliebten "Establishments" sehen würden, würden mit Jobsicherheit und höheren Löhnen durch mehr Protektionismus werben. In Folge würden die "etablierten" Parteien beginnen, diesen populistischen Forderungen in der eigenen Wirtschaftspolitik zumindest ansatzweise nachzukommen. In Ländern wie Portugal, Italien oder Spanien seien Ausgabenprogramme zur Stützung der Wirtschaft angekündigt worden, obwohl die Vorgaben des Stabilitäts- und Wachstumspakts eine restriktivere Haushaltspolitik verlangen würden.Allerdings werde nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf europäischer Ebene, versucht der vorherrschenden Skepsis und Ablehnung weiterer Reformen zu begegnen. Der Verzicht auf Sanktionen bei Verstößen gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie die Forderung nach einer expansiveren Fiskalpolitik der gesamten Eurozone werden als Aufruf an einige Länder der Kerneurozone verstanden, ihre Staatsausgaben zu erhöhen. "Dabei ist es nicht kurzfristig befeuertes, sondern nachhaltiges Wirtschaftswachstum, das das Wohlstandsniveau der Bevölkerung dauerhaft steigert. Dafür wären aber weitere strukturelle Reformen erforderlich", mache Brezinschek deutlich.Die Analysten von Raiffeisen Research werden 2017 für die Eurozone ein reales BIP-Wachstum von 1,5 Prozent (2016e: 1,6 Prozent), sowie in den Kernländern Deutschland 1,7 Prozent (2016e: 1,8 Prozent), Frankreich 1,3 Prozent (2016e: 1,2 Prozent), Spanien 2,5 Prozent (2016e: 3,3 Prozent) und Italien 0,6 Prozent (2016e: 0,9 Prozent) erwarten. In Großbritannien dürften sich die Verhandlungen rund um den Brexit 2017 bereits mit einer deutlichen Verlangsamung des realen BIP auf 1,0 Prozent (2016e: 1,9 Prozent) bemerkbar machen.Die Weichenstellungen in den USA in Richtung einer äußerst expansiven Fiskalpolitik mit starker Ausweitung der Budgetdefizite bringe eine neue Dynamik in die Märkte. Eine der ersten Maßnahmen von Donald Trump als US-Präsident dürfte ein massives Steuersenkungsprogramm sein (sowohl bei Unternehmen als auch bei privaten Haushalten). Auch seien die angekündigten Investitionen in die Infrastruktur auf den Aktienmärkten rasch antizipiert worden. Die Inflationserwartungen würden beginnen, zu steigen, weil auch die Rohstoff- und Energiepreise eine signifikante Wende nach oben eingeschlagen hätten. Parallel dazu seien die langfristigen Kapitalmarktzinsen seit der Wahl Trumps markant gestiegen. In den USA betrage der Renditeanstieg 90 Basispunkte, in Deutschland immerhin 55 Basispunkte, in einigen Emerging Markets über 100 Basispunkte. Die Renditekurve sei damit steiler geworden. Eine Entwicklung, die 2017 charakteristisch sein dürfte.Auch der Zinstrend gehe in den USA nach oben, wenngleich nicht so rasch wie im historischen Kontext. Die Abweichung zwischen Markterwartungen und Notenbank Forward Guidance hinsichtlich der Leitzinsen habe sich seit den US-Wahlen markant verringert. Je zügiger die Zinsanpassungen erfolgen würden, umso geringer falle der langfristige Renditeanstieg aus. Und das sei auch relevant für das lange Ende des europäischen Rentenmarkts.Die Analysten von Raiffeisen Research würden 2017 für die CEE-Teilregion CE ein reales BIP-Wachstum von 3,0 Prozent (2016e: 2,6 Prozent), für SEE 3,3 Prozent (2016e: 3,8 Prozent) und für EE ein Wachstum von 1,0 Prozent (2016e: -0,5 Prozent) erwarten. Besonders hervorzuheben seien dabei die Wachstumsspitzenreiter Albanien mit 4,0 Prozent (2016e: 3,5 Prozent), Rumänien mit 3,6 Prozent (2016e: 4,7 Prozent) und die Slowakei mit 3,3 Prozent (2016e: 3,3 Prozent).