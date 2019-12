Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie:



Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

22,76 EUR -1,30% (05.12.2019, 15:59)



Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

22,74 EUR -1,30% (05.12.2019, 16:14)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (05.12.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.Der einstige Börsenhighflyer 1&1 Drillisch habe sich in den zurückliegenden Monaten zum Sorgenkind entwickelt. Aus Angst vor den Milliardenkosten für den Aufbau eines eigenen 5G-Netzes hätten die Anleger der Telekom-Aktie scharenweise den Rücken gekehrt. Die Streichung aus dem MDAX stehe nun symbolisch für den tiefen Fall.Die Probleme des Mobilfunk-Anbieters würden sich durch den Abstieg in den SDAX allerdings nicht lösen. Mit dem Aufbau eines eigenen 5G-Netzes schwinge sich 1&1 Drillisch zwar zum eigenen Netzanbieter auf. Doch alleine die Frequenzen hätten 1,07 Milliarden Euro gekostet - und das sei erst der Anfang. Der flächendeckende Netzausbau werde noch teurer und dürfte die Bilanz über viele Jahre belasten. Ob sich der Einstieg letztlich lohne, sei zudem noch völlig offen.DER AKTIONÄR warne bereits seit Monaten vor der 1&1 Drillisch-Aktie. Alleine der Blick auf das Chartbild bestätige die Einschätzung. Nach wie vor seien die Risiken zu groß.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link