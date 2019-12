Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

21,76 EUR -1,09% (19.12.2019, 12:07)



Tradegate-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

21,74 EUR -2,16% (19.12.2019, 12:24)



ISIN 1&1 Drillisch-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1 Drillisch-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1 Drillisch-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 Drillisch AG:



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (19.12.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) unter die Lupe.An der Börse komme der Aufbau eines eigenen 5G-Netzes von 1&1 Drillisch gar nicht gut an. Mit einem Verlust von rund 50% seit Jahresbeginn sei die 1&1 Drillisch-Aktie klares Schlusslicht im MDAX. Der Anstehende Abstieg aus dem Index sei die logische Folge. Dennoch müsse der Konzern den 5G-Aufbau nun vorantreiben und mache hier den nächsten Schritt. Im Juni habe 1&1 Drillisch ein Spektrum von 70 Megahertz ersteigert. Allerdings würden 20 Megahertz erst 2026 frei. Um den Netzbetrieb wie geplant 2021 zu starten, wäre das Spektrum somit wohl zu niedrig. Deshalb habe der Konzern nun zwei Frequenzblöcke vom Rivalen Telefónica gemietet.Die Auswirkungen des Netzaufbaus seien weiterhin kaum abzuschätzen. Klar sei, dass zunächst einmal hohe Kosten anstünden. Ob sich das Ganze langfristig auszahle, müsse sich dagegen noch zeigen. Anleger sollten das Risiko deshalb nicht eingehen und unverändert an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2019)Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie: