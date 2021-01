Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (13.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Die beeindruckende Rally der vergangenen Monate habe die Ørsted-Aktie Anfang Januar bis an die 190-Euro-Marke geführt. Doch seit Wochenbeginn gehe es mit den Papieren des Offshore-Windparkbetreibers deutlich nach unten. Zahlen und Prognose der Dänen würden bei den Anlegern nicht gut ankommen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe Ørsted nach vorläufigen Zahlen mit einem EBITDA von 18 Mrd. Dänischen Kronen (das seien umgerechnet etwa 2,4 Mrd. Euro) die eigene Prognose von 16 bis 17 Mrd. Kronen zwar übertroffen. Dies habe jedoch vor allem an Einmaleffekten wie höheren Gaspreisen und niedrigeren Entwicklungskosten beim Offshore-Ausbau gelegen. Im Kerngeschäft habe Ørsted die Marktprognosen leicht verfehlt.Für Enttäuschung habe aber vor allem die Prognose für 2021 gesorgt. Ørsted rechne mit einem EBITDA von 15 bis 16 Mrd. Kronen - 30 Prozent weniger als im Durchschnitt erwartet worden sei. Hier seien zwar negative Sondereffekte wie etwa die Kosten für den Rückzug aus einigen Geschäftsfeldern berücksichtigt. Doch Ørsted gehe auch davon aus, dass die hohen Windgeschwindigkeiten von 2020 nicht erneut erreicht werden könnten - was auf das Ergebnis drücken werde.DER AKTIONÄR rate bei seiner Altempfehlung, ruhig zu bleiben und die noch immer satten Gewinne laufen zu lassen. Neueinsteiger können nun wieder zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link